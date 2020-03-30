Скандальний російський актор Олексій Панін прокоментував фото, на якому він відпочиває на яхті з голими дівчатами.

Так, деталями відпочинку артист поділився в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

Олексій Панін vse42.ru

За словами Паніна, разом з ним на яхті, крім чотирьох голих дівчат, була і його дочка Аня.

"Ми поїхали із Сімеїзу. Це всі нудистські... Просто зняли яхту й просто фотографувалися. Там ще моя дитина була. Там не було сексу. Просто всі купалися та загоряли голі. Ну, ми нудисти", – сказав актор.

Скандальний знімок Олексія Паніна Instagram @actor_ap

А ось на питання Гордона, за що його так люблять жінки, Панін відповів:

"Вони не люблять – вони терплять просто. Я задаю собі це питання – і не можу знайти відповідь. Начебто дивлюся на себе в дзеркало – страшний, худий, потворний... А ці дурепи пруться і пруться. У мене дружина була дуже красива. Ось за що? Незрозуміло. Я ось зараз дивлюся на Єву. Красива дівчина. Що, у них мужиків, немає? Не розумію. Діма, я тут не брешу. Не знаю, що відповісти".

Олексій Панін з коханою Євою Instagram @actor_ap

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олексій Панін розповів правду про скандальні відео зі своєю участю. Зокрема, він заявив, що ролик, в якому він нібито займається сексом з собакою, є неправдою.

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