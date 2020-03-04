Скандальний російський актор Олексій Панін публічно розніс президента Росії Володимира Путіна й владу РФ.

Так, у новому інтерв'ю Дмитру Гордону для YouTube-каналу артист заявив, що йому соромно за те, що він з Росії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олексій Панін starhit.ru

Так, Гордон нагадав Паніну, що, коли його в Кремлі Путін нагороджував Державною премією, актор зізнавався, що президент викликав у нього симпатію.

"Я тобі скажу так: раніше фотографія з Путіним стояла у мене поруч із тумбочкою, зараз я її прибрав. Це правда", – відреагував на слова Гордона актор.

Олексій Панін і Дмитро Гордон Кадр із відео

Крім того, за словами Паніна, зараз він би не подав руку Путіну:

"Якби мене зараз запросили у Кремль, чи пішов би я? Я б зав'язав собі руку і зробив гіпс, щоб не подавати йому руку. Напевно, пішов би, але руку б йому не подав".

Олексій Панін Кадр із відео

Також Панін не розуміє, за що він повинен поважати владу Росії:

"За що мені поважати нашу владу? За хороші лікарні? За хороші дороги? За пенсійну реформу? Скажіть, за що? Мені соромно, що я росіянин. Я радий був би, якби Росія була великою державою, тільки ми, бл**ь, у д**і сидимо всі".

Олексій Панін Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, треба тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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