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4 березня • оновлено в 17:03
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Панін жорстко розніс Путіна у Гордона

9.4т
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Скандальний російський актор Олексій Панін публічно розніс президента Росії Володимира Путіна й владу РФ.

Так, у новому інтерв'ю Дмитру Гордону для YouTube-каналу артист заявив, що йому соромно за те, що він з Росії (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Олексій Панін

Олексій Панін

starhit.ru

Так, Гордон нагадав Паніну, що, коли його в Кремлі Путін нагороджував Державною премією, актор зізнавався, що президент викликав у нього симпатію.

"Я тобі скажу так: раніше фотографія з Путіним стояла у мене поруч із тумбочкою, зараз я її прибрав. Це правда",відреагував на слова Гордона актор.

Олексій Панін і Дмитро Гордон

Олексій Панін і Дмитро Гордон

Кадр із відео

Крім того, за словами Паніна, зараз він би не подав руку Путіну:

"Якби мене зараз запросили у Кремль, чи пішов би я? Я б зав'язав собі руку і зробив гіпс, щоб не подавати йому руку. Напевно, пішов би, але руку б йому не подав".

Олексій Панін

Олексій Панін

Кадр із відео

Також Панін не розуміє, за що він повинен поважати владу Росії:

"За що мені поважати нашу владу? За хороші лікарні? За хороші дороги? За пенсійну реформу? Скажіть, за що? Мені соромно, що я росіянин. Я радий був би, якби Росія була великою державою, тільки ми, бл**ь, у д**і сидимо всі".

Олексій Панін

Олексій Панін

Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, треба тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Володимир Путін Олексій Панін
Місце
Росія
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Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
Гоголь (Hohol) Николай (Nykola)
ахахах))) это просто адовая ржака)) украинцы выбрали себе авторитета и кумира))) уже несколько статей про этого конченого. в РФ этот отморозок токсичен, какой может быть Кремль, вы в своем уме?))
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Fest Glober
Fest Glober
Здається сидіти в повній жопі -природній стан Паніна. Іншими словами -обісрати всіх і вся навколо себе та влаштувати п'яну, драматичну сцену: госпідя, в якому лайні ми всі живемо, в цьому й полягає зміст загадкової руської души.
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сибирский ватник
сибирский ватник
за наградой в Кремль пошел бы но руку не подал бы.Да за деньги ,такие вот либералы,хоть на Красной площади ногой в ж о п у дадут.Благо опыт у него есть.
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