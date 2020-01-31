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31 січня • оновлено в 21:13
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"Щоб доньку оточували не росіяни": Панін розповів про бажання втекти з Росії

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Скандальний російський актор Олексій Панін розповів про бажання виїхати з Росії разом зі своєю донькою та мамою.

Так, за словами артиста, він більше не мріє про ролі в кіно та про будинки на Рубльовці. Панін заявив, що хоче маленьку квартирку за кордоном і мати можливість прогодувати сім'ю. Крім того, артист додав, що не хоче, щоб його 16-річну доньку оточували росіяни. Про це він розповів в шоу Давида Манукяна "У ХаХачей", яке виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олексій Панін

Олексій Панін

Скріншот з відео

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"Я мрію про маленьку квартирку за межами нашої батьківщини. Про гроші, щоб я міг прогодувати свою сім'ю, заплатити за комунальні послуги. Про велосипед, бл*ть, щоб більше не на BMW їхати туди, куди захочу... Я більше не мрію про 5-20 проєктів одночасно і про будинки на Рубльовці. Просто хочу перевести свою сім'ю: маму та доньку... Хочу, щоб донька виховувалася не в російському суспільстві, не в цьому менталітеті. Нехай вона в 16 років заробляє офіціанткою, нехай вона прокладає собі дорогу. Тільки, щоб її оточували не росіяни... І взагалі, просто хочу поїхати звідси в першу чергу", – поділився Панін.

Олексій Панін на шоу Дави Манукяна

Олексій Панін на шоу Дави Манукяна

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Пізніше Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олексій Панін
Місце
Росія
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Да пусть эта пьянь едет на Окраину, там ему место среди местных придурков.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Выpoдок
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