Панін розповів хлопцеві Бузової правду про секс-скандал з собакою

Одіозний російський актор Олексій Панін, який недавно влаштував черговий дебош в літаку, зробив несподіване зізнання. Так, в інтерв'ю новому хлопцю Ольги Бузової блогеру Давиду Манукяну він прокоментував секс-скандал з собакою.

Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі блогера. (Щоб подивитися ролик доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Так, кілька років тому в мережі з'явилося відео на якому актор нібито займається сексом з собакою.

Скріншот з відео

За словами актора - цей ролик є монтажем, оскільки на тілі у чоловіка на відео немає тату.

"Там йде монтажна склейка тіла і голови, на якій сиве волосся. А сиве волосся у мене з'явилися вже після того, як у мене з'явилися татуювання", - сказав артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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