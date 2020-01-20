"Не тільки я такий жахливий тато": Панін показав 11-річну дочку із сигаретою

Скандальний російський актор Олексій Панін розлютив користувачів мережі, показавши фото 11-річної дочки Анни із сигаретою.

Відповідний знімок росіянин опублікував 19 січня на своїй сторінці в Instagram. Він порівняв фотографію зі знімком Миколи II, дочка якого тримала сигарету на довгому мундштуці.

Олексій Панін із донькою Анною instagram.com/actor_ap

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"Яка ж ранкова кава може бути без сигарети. Виявляється, не тільки я такий "жахливий" тато", – написав актор про російського царя.

Він додав, що йому шкода людей без почуття гумору. "На жаль, допомогти їм у цьому питанні неможливо", – заявив Панін.

Анна Паніна із сигаретою instagram.com/actor_ap

Фото Миколи II і його дочки, яке опублікував Панін instagram.com/actor_ap

Користувачі мережі залишили під постом полярні коментарі. Деякі сприйняли фотографію за жарт і погодилися, що більшість росіян не вміє посміятися над собою. Інші коментатори накинулися на актора з різкою критикою.

"Де ти, а де Микола?" "Ти ідіот", "Під**нути всіх – це ваш коник", – пишуть фоловери.

Додамо, раніше скандальний актор уже робив подібну витівку.

Коментарі до фото Скріншот

Коментарі до фото Скріншот

Коментарі до фото Скріншот

Коментарі до фото Скріншот

Коментарі до фото Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня Олексій Панін опублікував й інший неоднозначний пост.

Він розповів, що скучив за Києвом, українською співачкою Іриною Білик і попросив вибачення перед українцями за розв'язану Росією війну, позначивши президента Володимира Зеленського.

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