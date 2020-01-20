"Не тільки я такий жахливий тато": Панін показав 11-річну дочку із сигаретою

Скандальний російський актор Олексій Панін розлютив користувачів мережі, показавши фото 11-річної дочки Анни із сигаретою.
Відповідний знімок росіянин опублікував 19 січня на своїй сторінці в Instagram. Він порівняв фотографію зі знімком Миколи II, дочка якого тримала сигарету на довгому мундштуці.
Олексій Панін із донькою Анною
instagram.com/actor_ap
"Яка ж ранкова кава може бути без сигарети. Виявляється, не тільки я такий "жахливий" тато", – написав актор про російського царя.
Він додав, що йому шкода людей без почуття гумору. "На жаль, допомогти їм у цьому питанні неможливо", – заявив Панін.
Анна Паніна із сигаретою
instagram.com/actor_ap
Фото Миколи II і його дочки, яке опублікував Панін
instagram.com/actor_ap
Користувачі мережі залишили під постом полярні коментарі. Деякі сприйняли фотографію за жарт і погодилися, що більшість росіян не вміє посміятися над собою. Інші коментатори накинулися на актора з різкою критикою.
"Де ти, а де Микола?" "Ти ідіот", "Під**нути всіх – це ваш коник", – пишуть фоловери.
Додамо, раніше скандальний актор уже робив подібну витівку.
Коментарі до фото
Скріншот
Коментарі до фото
Скріншот
Коментарі до фото
Скріншот
Коментарі до фото
Скріншот
Коментарі до фото
Скріншот
Який же ранковий кофе☕️ може бути без сігарети.🤷♂️🚬 Виявляється не тільки я такий "жахливий" Папа, а й Російський Цар, зарахований Православною Церквою до лику святих, Микола Другий був далеко не ангел. Перейдіть фото.☝️ Мені дуже шкода людей у яких немає почуття гумору. На жаль допомогти їм в цьому питанні неможливо. Хочеться тільки згадати фразу з фільму Марка Захарова "Той самий Мюнхгаузен: - Розумне обличчя - це ще не ознака розуму, панове. Всі дурниці на землі робляться саме з цим виразом обличчя. Посміхайтеся, панове. Посміхайтеся! # АннаПаніна # Ніколайвторой # Николай2 # Цар # Святої # імператор # росія # імператорроссіі # церква # православнаяцерковь # АлексейПанін # Панін
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 січня Олексій Панін опублікував й інший неоднозначний пост.
Він розповів, що скучив за Києвом, українською співачкою Іриною Білик і попросив вибачення перед українцями за розв'язану Росією війну, позначивши президента Володимира Зеленського.
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