Скандальний російський актор Олексій Панін похвалився отриманням дозволу на проживання в Іспанії та "набуттям свободи".

Радісною новиною артист поділився на особистій сторінці в Instagram. Він також прикріпив до публікації фото, на якому зображений з паспортом, де проставлена та сама "заповітна" віза.

"Я навіть вчора, з такої нагоди, напився. Не пив два місяці, але отримання ПМЖ стало великим приводом. Кордони закриті, але тепер я вільний! Ура!" – написав Панін.

Панін отримав посвідку на проживання в Іспанії (Instagram Олексія Паніна)

Артист також зізнався, що хотів би швидше виїхати з Росії, але поки його зупиняє навчання доньки Анни.

"Мені було все одно, в якій країні отримати посвідку на проживання, аби подалі від Росії. Поки не планую нікуди їхати надовго, адже мене тримає донька", – пояснив Олексій журналістам видання "Дни.ру".

Олексій Панін з донькою Анною (Instagram Олексія Паніна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Пізніше артист називав Росію брудною та гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.