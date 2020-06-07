Російський актор Олексій Панін, який приїхав в крематорій прощатися з колегою Михайлом Кокшеновим, заявив, що артист був "найбездарнішим режисером".

Так, відповідне відео було опубліковано виданням "РЕН ТВ" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Панін назвав Кокшенова бездарним на його похоронах

"Найбездарніший режисер, з яким я працював, це був Кокшенов... Я йому в обличчя так і говорив: "Михайло Михайлович, ви – поганий режисер!". Не дивлячись на те, що він працював з великими артистами, сам був, як актор, також дерев'яним. Але я дуже любив його за доброту і рідкісні людські якості", – висловився Панін.

Також Панін згадав, як вони з Кокшеновим проводили час разом.

Михайло Кокшенов Фото: udf.by

"Ми пили, варили сосиски й знімали кіно – все, як і звичайні люди. А ще 10 років тому я підрізав його на дорозі. Він злякався, як божевільний. Подумав тоді, що його переслідують автомобільні шахраї", – розповів актор.

Зазначимо: церемонія прощання з Михайлом Кокшеновим пройшла в ритуальному залі Митинському крематорію. Родичі поховають урну з прахом артиста на Новодівичому кладовищі в родинному склепі Кокшенових. Там поховані мама, бабуся й інші родичі знаменитості.

У Москві попрощалися з Михайлом Кокшеновим Фото: kp.ru

Попрощатися з Кокшеновим крім рідні приїхало близько 15 друзів сім'ї. Із зірок був тільки актор Олексій Панін.

Нагадаємо, що Михайло Кокшенов помер 5 червня на 84-му році життя після тривалого лікування в реабілітаційному центрі Підмосков'я. Раніше OBOZREVATEL розповідав про найвідоміші фільми артиста.