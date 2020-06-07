Панін оскандалився на похоронах Кокшенова: назвав його "бездарним"
Російський актор Олексій Панін, який приїхав в крематорій прощатися з колегою Михайлом Кокшеновим, заявив, що артист був "найбездарнішим режисером".
Так, відповідне відео було опубліковано виданням "РЕН ТВ" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
"Найбездарніший режисер, з яким я працював, це був Кокшенов... Я йому в обличчя так і говорив: "Михайло Михайлович, ви – поганий режисер!". Не дивлячись на те, що він працював з великими артистами, сам був, як актор, також дерев'яним. Але я дуже любив його за доброту і рідкісні людські якості", – висловився Панін.
Також Панін згадав, як вони з Кокшеновим проводили час разом.
"Ми пили, варили сосиски й знімали кіно – все, як і звичайні люди. А ще 10 років тому я підрізав його на дорозі. Він злякався, як божевільний. Подумав тоді, що його переслідують автомобільні шахраї", – розповів актор.
Зазначимо: церемонія прощання з Михайлом Кокшеновим пройшла в ритуальному залі Митинському крематорію. Родичі поховають урну з прахом артиста на Новодівичому кладовищі в родинному склепі Кокшенових. Там поховані мама, бабуся й інші родичі знаменитості.
Попрощатися з Кокшеновим крім рідні приїхало близько 15 друзів сім'ї. Із зірок був тільки актор Олексій Панін.
Нагадаємо, що Михайло Кокшенов помер 5 червня на 84-му році життя після тривалого лікування в реабілітаційному центрі Підмосков'я. Раніше OBOZREVATEL розповідав про найвідоміші фільми артиста.