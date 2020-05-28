Російський актор Олексій Панін заявив, що телеканали оголосили йому бойкот через те, що він критикував президента РФ Володимира Путіна.

Як пише Sobеsednik.ru, артиста обурив той факт, що його ім'я перестали згадувати в зв'язку з ролями у відомих фільмах.

Олексій Панін vokrug.tv

Так, повідомляється, що днями в шоу "Вечірній Ургант" на Першому каналі відзначали 15-річчя фільму "Піжмурки", в якому Панін зіграв головну роль. Однак ім'я актора не згадали в програмі.

"Згадали всіх артистів, окрім Олексія Паніна. Головного героя, який в титрах йде першим і якого цитують найбільше в країні, просто викреслили. Уявляєте, до чого докотилася наша країна, федеральні канали, що через те, що я різко висловлююся про путінську пропаганду, Путіна й політику, моє ім'я бояться називати... Я давно знаю, що я в чорних списках всіх федеральних каналів. Раніше мені телефонували кожні 20 хвилин і за хороші гонорари запрошували на всякі ток-шоу. Зараз я заборонений", – заявив Панін.

Олексій Панін у фільмі "Піжмурки" Instagram @actor_ap

Крім того, актор сказав, що планує переїхати з Росії:

"Радує тільки одне, що мене більше нічого не пов'язує з цією країною. Я чекаю, коли відкриються кордони, щоб моїй ноги більше не було в цьому болоті!"

Олексій Панін у фільмі "Піжмурки" Instagram @actor_ap

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно бігти з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною й гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост з критикою в Instagram кілька разів видаляли.