Головна Новини
4 грудня • оновлено в 16:41
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

3.4т
Читати матеріал російською

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва здивувала тим, що прийшла до Верховної Ради в чоботях-панчохах.

Однак вона не єдина парламентарка, яка ходить на роботу в екстравагантному вбранні. OBOZREVATEL пропонує згадати гучні образи нардепок у Раді за останній час.

Так, нещодавно представниця "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла до Верховної Ради в чоботях-панчохах. Дмитрієва обрала для засідання вовняне плаття, яке одягла зверху на сукню-сорочку. Образ завершили біла стрічка на шиї і велика брошка на грудях.

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

Фото: Ян Доброносов

Відповідне фото депутатки викликало ажіотаж у мережі, причому думки щодо стилю народної обраниці розділилися. Одні написали, що вона мала модний вигляд, інші ж зазначили, що таке вбрання недоречне у ВР.

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

А в жовтні Дмитрієву помітили в Раді з останньою моделлю iPhone 11, який з максимальною комплектацією в Україні коштує 45-50 тисяч гривень. Увагу на дорогу обновку звернули завдяки яскравому костюму, яким Дмитрієва виділялася із загальної маси.

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

"Апостроф"

Новини
Нардеп від "Слуги народу" заснув у Раді. Відеофакт

Ще одна "слуга народу", депутатка Олена Шуляк якось з'явилася на засіданні парламенту в незвичайному яскравому взутті. Користувачі в мережі відразу ж почали коментувати взуття Шуляк. Хтось оцінив модний вибір, інші ж, навпаки, розкритикували її ботильйони.

Олена Шуляк

Олена Шуляк

UA Rating

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

Фото: Ян Доброносов

Водночас раніше журналістка Анна Стешенко опублікувала фото Олени Шуляк, зроблені також у Верховній Раді. Головним акцентом знімків стала культова сумка Chanel Jumbo в найбільшому розмірі, вартість якої становить понад 7 тисяч доларів.

А Ірина Аллахвердієва, яка також є депутаткою від пропрезидентської фракції, нещодавно з'явилася в парламенті в білій сукні вище коліна з мереживним верхом, крізь який просвічувала білизна.

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

Фото: Ян Доброносов

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

Фото: Ян Доброносов

Під відповідним знімком, яким поділився фотограф Ян Доброносов у Facebook, користувачі активно коментували модний образ Аллахвердієвої.

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді
Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді
Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді
Новини
Ще одна "слуга народу" чекає дитину: вагітні фото

Народна обраниця від "Опозиційною платформи – За життя" Наталія Королевська взагалі стала об'єктом для насмішок – після того, як виступила з трибуни Верховної Ради в "жокейському образі". Для засідання парламенту Королевська обрала кепку білого кольору і поло з довгим рукавом у тон. Водночас у мережі помітили, що такий стиль для подібної нагоди є недоречним.

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

"Свисток проковтнула?", "Кінь Онищенко", "Ого, Вадим Зіновійович сьогодні весь у білому", "Що не на коні", "Хоч без коня", "Поясніть їй вже, що це ВР, а не іподром", " сфоткай її зблизька. у неї вуса", "Великий теніс в Раді", – посміялися користувачі.

Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "Розкішне життя депутатів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Розкішне життя депутатів
Особа
Наталія Королевська
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України жінки Мода Стиль Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
22
12
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
зачем в Раде блятство разводить, я бы всех обязал строгие пиджаки и юбки ниже колена носить... а кто телефон в зале заседаний достанет, тому штраф - миллион гривен... и вышиванки с козьей мовой запретил бы... тогда и законы будут хорошие, и драк не будет...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги