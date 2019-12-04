Панчохи, кепка, квітчасті черевики: топ безглуздих жіночих нарядів у новій Раді

Народна депутатка від "Слуги народу" Оксана Дмитрієва здивувала тим, що прийшла до Верховної Ради в чоботях-панчохах.

Однак вона не єдина парламентарка, яка ходить на роботу в екстравагантному вбранні. OBOZREVATEL пропонує згадати гучні образи нардепок у Раді за останній час.

Так, нещодавно представниця "Слуги народу" Оксана Дмитрієва прийшла до Верховної Ради в чоботях-панчохах. Дмитрієва обрала для засідання вовняне плаття, яке одягла зверху на сукню-сорочку. Образ завершили біла стрічка на шиї і велика брошка на грудях.

Фото: Ян Доброносов

Відповідне фото депутатки викликало ажіотаж у мережі, причому думки щодо стилю народної обраниці розділилися. Одні написали, що вона мала модний вигляд, інші ж зазначили, що таке вбрання недоречне у ВР.

А в жовтні Дмитрієву помітили в Раді з останньою моделлю iPhone 11, який з максимальною комплектацією в Україні коштує 45-50 тисяч гривень. Увагу на дорогу обновку звернули завдяки яскравому костюму, яким Дмитрієва виділялася із загальної маси.

"Апостроф"

Ще одна "слуга народу", депутатка Олена Шуляк якось з'явилася на засіданні парламенту в незвичайному яскравому взутті. Користувачі в мережі відразу ж почали коментувати взуття Шуляк. Хтось оцінив модний вибір, інші ж, навпаки, розкритикували її ботильйони.

Олена Шуляк UA Rating

Фото: Ян Доброносов

Водночас раніше журналістка Анна Стешенко опублікувала фото Олени Шуляк, зроблені також у Верховній Раді. Головним акцентом знімків стала культова сумка Chanel Jumbo в найбільшому розмірі, вартість якої становить понад 7 тисяч доларів.

А Ірина Аллахвердієва, яка також є депутаткою від пропрезидентської фракції, нещодавно з'явилася в парламенті в білій сукні вище коліна з мереживним верхом, крізь який просвічувала білизна.

Фото: Ян Доброносов

Фото: Ян Доброносов

Під відповідним знімком, яким поділився фотограф Ян Доброносов у Facebook, користувачі активно коментували модний образ Аллахвердієвої.

Народна обраниця від "Опозиційною платформи – За життя" Наталія Королевська взагалі стала об'єктом для насмішок – після того, як виступила з трибуни Верховної Ради в "жокейському образі". Для засідання парламенту Королевська обрала кепку білого кольору і поло з довгим рукавом у тон. Водночас у мережі помітили, що такий стиль для подібної нагоди є недоречним.

"Свисток проковтнула?", "Кінь Онищенко", "Ого, Вадим Зіновійович сьогодні весь у білому", "Що не на коні", "Хоч без коня", "Поясніть їй вже, що це ВР, а не іподром", " сфоткай її зблизька. у неї вуса", "Великий теніс в Раді", – посміялися користувачі.

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