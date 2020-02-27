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27 лютого • оновлено в 12:44
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Панайотов не поїде на Євробачення 2020 від Росії: що сталося

6.7т
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35-річний співак Олександр Панайотов, якого раніше назвали представником Росії на Євробаченні 2020, спростував свою участь в конкурсі.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Панайотов не поїде на Євробачення 2020 від Росії: що сталося

instagram.com/panaiotov

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"Про Євробачення. Вчора якимось жовтим безглуздим пабліком в Instagram було зроблено заяву про те, що я, нібито, стану представником від Росії на Євробаченні. А сьогодні величезна кількість ЗМІ розтиражували цю фейк-новину, довірившись якомусь невідомому аккаунту, який хайпить на даному інфоприводі, не маючи офіційної інформації. Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії - це Перший канал, який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з цього приводу не давав. Я, в свою чергу, також ніякою інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне навіщо, це робить. Але якщо це робиться спеціально - то це дуже цинічно", - написав співак.

Хлопців. Про Євробачення. Вчора якимось жовтяничним безглуздим паблік в Інстаграм був зроблений вкидання про те, що я, нібито, стану представником від Росії на Євробаченні. А сьогодні величезна кількість ЗМІ розтиражували цю фейк новина, довірившись якомусь невідомому аккаунту, який хайп на даному інфоприводи, не маючи офіційної інформації. Єдине джерело, який достовірно оголосить учасника від Росії - це Перший канал, який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з цього приводу не давав. Я, в свою чергу, також ніякої інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне НАВІЩО, це робить (хоча здогадуюся). Але якщо це робиться спеціально - то це дуже цинічно. Всім дякую .

Публікація від Aleksandr Panayotov (@panaiotov)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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