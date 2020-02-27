35-річний співак Олександр Панайотов, якого раніше назвали представником Росії на Євробаченні 2020, спростував свою участь в конкурсі.
Про це артист повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/panaiotov
"Про Євробачення. Вчора якимось жовтим безглуздим пабліком в Instagram було зроблено заяву про те, що я, нібито, стану представником від Росії на Євробаченні. А сьогодні величезна кількість ЗМІ розтиражували цю фейк-новину, довірившись якомусь невідомому аккаунту, який хайпить на даному інфоприводі, не маючи офіційної інформації. Єдине джерело, яке достовірно оголосить учасника від Росії - це Перший канал, який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з цього приводу не давав. Я, в свою чергу, також ніякою інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне навіщо, це робить. Але якщо це робиться спеціально - то це дуже цинічно", - написав співак.
Хлопців. Про Євробачення. Вчора якимось жовтяничним безглуздим паблік в Інстаграм був зроблений вкидання про те, що я, нібито, стану представником від Росії на Євробаченні. А сьогодні величезна кількість ЗМІ розтиражували цю фейк новина, довірившись якомусь невідомому аккаунту, який хайп на даному інфоприводи, не маючи офіційної інформації. Єдине джерело, який достовірно оголосить учасника від Росії - це Перший канал, який, як відомо, ніякої інформації і ніяких коментарів з цього приводу не давав. Я, в свою чергу, також ніякої інформацією не володію. Я не знаю хто, а головне НАВІЩО, це робить (хоча здогадуюся). Але якщо це робиться спеціально - то це дуже цинічно. Всім дякую .
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь в пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
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