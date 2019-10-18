"Пам'ятаєш, який був жорсткий секс": Тодоренко і Топалов здивували новим відео

Українська телеведуча Регіна Тодоренко з чоловіком Владом Топаловим здивували шанувальників новим відео.

Подружня пара "постаріла" на 90 років і згадала про бурхливу молодість (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"У нашому житті багато що відбувається! Ось ми знову вирішили заглянути на 90 років вперед і ось, що вийшло", – написала Тодоренко.

На відео "пенсіонери" дивляться старі фотографії, згадуючи день весілля, як дитина в перший клас пішла.

Тодоренко показала засіб для пам'яті Кадр з відео

"А пам'ятаєш, як ми всю ніч безперервно займалися пристрасною любов'ю. Такий був жорсткий секс", – запитала Регіна. У відповідь старий Топалов заявив, що це було буквально вчора.

У відповідь Тодоренко дістала упаковку засобу для пам'яті "Неп*здін" – "в сімейному житті незамінний".

Шанувальники у коментарях бурхливо відреагували на новий ролик від сімейної пари. "Класні", "Дідусь Влад", "Хлопці, ви круті, щастя вам", – написали в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тодоренко і Топалов показали відео з любовними втіхами, яким постійно заважав плач дитини в сусідній кімнаті.

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