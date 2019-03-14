"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

Українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото, яке викликало захват у її шанувальників. Так, на ньому артистка позує в короткому топі, який оголює її живіт і яскравій спідниці.
Користувачі мережі зазначили, що Каменських чудово виглядає, а це вбрання підкреслює її сексуальну фігуру. Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/kamenskux
"Красуня", "Супер! Чудово!", "Дуже красивий і шикарний образ", "Пампушка!", - пишуть в мережі.
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходять чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом на відпустку до Італії.
Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, яке нагадує обручку.
17 січня Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про відносини.
Також Каменських представляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!