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"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

1.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото, яке викликало захват у її шанувальників. Так, на ньому артистка позує в короткому топі, який оголює її живіт і яскравій спідниці.

Користувачі мережі зазначили, що Каменських чудово виглядає, а це вбрання підкреслює її сексуальну фігуру. Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

instagram.com/kamenskux

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"З Олегом Винником": Каменських розповіла про свого таємничого коханця

@cosmopolitanukraine 💗

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Красуня", "Супер! Чудово!", "Дуже красивий і шикарний образ", "Пампушка!", - пишуть в мережі.

"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

instagram.com/kamenskux

"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

instagram.com/kamenskux

"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

instagram.com/kamenskux

"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

instagram.com/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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