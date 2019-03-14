"Пампушка": Каменських захопила мережу сексуальними формами

Українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото, яке викликало захват у її шанувальників. Так, на ньому артистка позує в короткому топі, який оголює її живіт і яскравій спідниці.

Користувачі мережі зазначили, що Каменських чудово виглядає, а це вбрання підкреслює її сексуальну фігуру. Знімок співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/kamenskux

"Красуня", "Супер! Чудово!", "Дуже красивий і шикарний образ", "Пампушка!", - пишуть в мережі.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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