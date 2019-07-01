Памелі Андерсон - 53: як змінювалася гаряча cупермодель Playboy

1 липня зірці серіалу "Рятувальники Малібу", актрисі і фотомоделі Памелі Андерсон виповнюється 52 роки.
Вона народилася в містечку Ледісміт, Британська Колумбія. Її мати, Керол, працювала офіціанткою, а батько, Баррі Андерсон, був майстром по обслуговуванню камінів. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася зовнішність секс-символу з роками.
peopletalk.ru
У 1985 році Андерсон закінчила школу і влаштувалася викладачем фізкультури у Ванкувері. На одному з місцевих футбольних матчів її крупним планом показали на місцевому телебаченні. Після цього на дівчину звернула увагу одна пивоварна компанія та запропонувала їй рекламний контракт.
1989 рік
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У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і в подальшому співпрацювала з компанією: знімалася оголеною для журналу і телеканалу Playboy TV.
Листопад 1994 року
trinixy.ru
З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США.
Серпень 1992 року
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Серпень 1993 року
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Жовтень 1994 року
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Липень 1996 року
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Лютий 1999 року
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Квітень 2000 рік
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2004 рік
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2004 рік
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2004 рік
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2008 рік
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2008 рік
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Лютий 2011 року
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2014 World Music Awards
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2014
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2015 рік
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2016 рік
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Вересень 2016 року
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Січень 2017 року
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Квітень 2017 року
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Май 2017 року
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2019 рік
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Як раніше писав OBOZREVATEL, американська актриса Памела Андерсон зізналася, що постраждала від насильства з боку французького футболіста Аділя Рамі, з яким вона познайомилася на Каннському кінофестивалі в 2017 році.
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