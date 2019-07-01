Памелі Андерсон - 53: як змінювалася гаряча cупермодель Playboy

1 липня зірці серіалу "Рятувальники Малібу", актрисі і фотомоделі Памелі Андерсон виповнюється 52 роки.

Вона народилася в містечку Ледісміт, Британська Колумбія. Її мати, Керол, працювала офіціанткою, а батько, Баррі Андерсон, був майстром по обслуговуванню камінів. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася зовнішність секс-символу з роками.

peopletalk.ru

У 1985 році Андерсон закінчила школу і влаштувалася викладачем фізкультури у Ванкувері. На одному з місцевих футбольних матчів її крупним планом показали на місцевому телебаченні. Після цього на дівчину звернула увагу одна пивоварна компанія та запропонувала їй рекламний контракт.

1989 рік trinixy.ru

У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і в подальшому співпрацювала з компанією: знімалася оголеною для журналу і телеканалу Playboy TV.

Листопад 1994 року trinixy.ru

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США.

Серпень 1992 року trinixy.ru

Серпень 1993 року trinixy.ru

Жовтень 1994 року trinixy.ru

Липень 1996 року trinixy.ru

Лютий 1999 року trinixy.ru

Квітень 2000 рік trinixy.ru

2004 рік trinixy.ru

2004 рік trinixy.ru

2004 рік trinixy.ru

2008 рік trinixy.ru

2008 рік trinixy.ru

Лютий 2011 року trinixy.ru

2014 World Music Awards trinixy.ru

2014 trinixy.ru

2015 рік trinixy.ru

2016 рік trinixy.ru

Вересень 2016 року trinixy.ru

Січень 2017 року trinixy.ru

Квітень 2017 року trinixy.ru

Май 2017 року trinixy.ru

2018 рік EAST NEWS

2019 рік spletnik.ru

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська актриса Памела Андерсон зізналася, що постраждала від насильства з боку французького футболіста Аділя Рамі, з яким вона познайомилася на Каннському кінофестивалі в 2017 році.

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