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Памелі Андерсон - 53: як змінювалася гаряча cупермодель Playboy

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1 липня зірці серіалу "Рятувальники Малібу", актрисі і фотомоделі Памелі Андерсон виповнюється 52 роки.

Вона народилася в містечку Ледісміт, Британська Колумбія. Її мати, Керол, працювала офіціанткою, а батько, Баррі Андерсон, був майстром по обслуговуванню камінів. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася зовнішність секс-символу з роками.

Памелі Андерсон - 53: як змінювалася гаряча cупермодель Playboy

peopletalk.ru

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У 1985 році Андерсон закінчила школу і влаштувалася викладачем фізкультури у Ванкувері. На одному з місцевих футбольних матчів її крупним планом показали на місцевому телебаченні. Після цього на дівчину звернула увагу одна пивоварна компанія та запропонувала їй рекламний контракт.

1989 рік

1989 рік

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У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і в подальшому співпрацювала з компанією: знімалася оголеною для журналу і телеканалу Playboy TV.

Листопад 1994 року

Листопад 1994 року

trinixy.ru

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США.

Серпень 1992 року

Серпень 1992 року

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Серпень 1993 року

Серпень 1993 року

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Жовтень 1994 року

Жовтень 1994 року

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Липень 1996 року

Липень 1996 року

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Лютий 1999 року

Лютий 1999 року

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Квітень 2000 рік

Квітень 2000 рік

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2004 рік

2004 рік

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2004 рік

2004 рік

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2004 рік

2004 рік

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2008 рік

2008 рік

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2008 рік

2008 рік

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Лютий 2011 року

Лютий 2011 року

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2014 World Music Awards

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2014

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2015 рік

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2016 рік

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Вересень 2016 року

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Січень 2017 року

Січень 2017 року

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Квітень 2017 року

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Май 2017 року

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Як раніше писав OBOZREVATEL, американська актриса Памела Андерсон зізналася, що постраждала від насильства з боку французького футболіста Аділя Рамі, з яким вона познайомилася на Каннському кінофестивалі в 2017 році.

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Особа
Памела Андерсон
Місце
США
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