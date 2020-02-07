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8 лютого • оновлено в 08:04
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"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото

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Російська актриса Христина Асмус поділилася спокусливим знімком, на якому продемонструвала струнку фігуру в ефектному купальнику.

Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

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"Це ваше особисте пекло наяву!" Зірка серіалу "Універ" звернулася із закликом до Христини Асмус

На фото Христина позує в яскраво-червоному купальнику на пляжі.

"Рятую себе від банального підпису до фото",написала під знімком Асмус.

Примітно, що багато шанувальників, побачивши кадр, порівняли Асмус з голлівудською секс-бомбою Памелою Андерсон у серіалі "Рятувальники Малібу".

"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото
"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус поскаржилася, що стала жертвою шахрайки. Актрису обдурила колишня співробітниця.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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