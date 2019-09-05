"Па*ло, ти що, здурів?" Датчанка побила українця на зйомках відомого шоу

Під час зйомок популярного українського шоу "Міняю жінку" учасниця з Данії з кулаками накинулася на чоловіка із Запоріжжя. Така поведінка жінки була обумовлена тим, що українець її образив.

Бійку довелося рознімати знімальній групі. Запис випуску опублікований на офіційному YouTube-каналі "1+1".

30-річний Станіслав за умовами шоу кілька днів жив з 38-річною Дариною, дружиною датського мільйонера на ім'я Отто. Пара постійно сперечалася і сварилася.

Жінка критикувала українця за те, що він не здатний економити, а його дружину Карину - за те, що вона не працює і постійно витрачає гроші на нічні клуби, салони краси і фітнес.

До кінця програми словесна перепалка переросла в явний конфлікт. Чоловік назвав гостю з Данії "шм*рою", що викликало її обурення. Дарина накинулася з кулаками на Станіслава.

"П*дло, ти що, здурів?" - закричала вона.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Розняти бійку вдалося режисерові передачі.

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