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5 вересня • оновлено в 11:17
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"Па*ло, ти що, здурів?" Датчанка побила українця на зйомках відомого шоу

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Під час зйомок популярного українського шоу "Міняю жінку" учасниця з Данії з кулаками накинулася на чоловіка із Запоріжжя. Така поведінка жінки була обумовлена тим, що українець її образив.

Бійку довелося рознімати знімальній групі. Запис випуску опублікований на офіційному YouTube-каналі "1+1".

"Па*ло, ти що, здурів?" Датчанка побила українця на зйомках відомого шоу
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30-річний Станіслав за умовами шоу кілька днів жив з 38-річною Дариною, дружиною датського мільйонера на ім'я Отто. Пара постійно сперечалася і сварилася.

Жінка критикувала українця за те, що він не здатний економити, а його дружину Карину - за те, що вона не працює і постійно витрачає гроші на нічні клуби, салони краси і фітнес.

До кінця програми словесна перепалка переросла в явний конфлікт. Чоловік назвав гостю з Данії "шм*рою", що викликало її обурення. Дарина накинулася з кулаками на Станіслава.

"П*дло, ти що, здурів?" - закричала вона.

"Па*ло, ти що, здурів?" Датчанка побила українця на зйомках відомого шоу

Скріншот з відео

"Па*ло, ти що, здурів?" Датчанка побила українця на зйомках відомого шоу

Скріншот з відео

"Па*ло, ти що, здурів?" Датчанка побила українця на зйомках відомого шоу

Скріншот з відео

"Па*ло, ти що, здурів?" Датчанка побила українця на зйомках відомого шоу

Скріншот з відео

Розняти бійку вдалося режисерові передачі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, актора Марка Коваля побили на зупинці громадського транспорту в Санкт-Петербурзі. 29-річного чоловіка доставили в лікарню. У нього діагностували безліч гематом на обличчі і закриту черепно-мозговою травму.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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