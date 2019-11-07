"Пахне зрадою": з'явилося нове відео з напівголими Асмус і Янковським

У мережі з'явилися нові відверті кадри з російською актрисою Христиною Асмус. На відео вона з'явилася в купальнику разом з виконавцем однієї з головних ролей у фільмі "Текст" Іваном Янковським.

Ролик на своїй сторінці в Instagram опублікував режисер Клим Шипенко.

Іван Янковський та Христина Асмус ВокругТВ

"Занадто Асмус всюди виправдовується. Явно пахне зрадою з худишем", "Фільм фільмом, але як вони дивляться один на одного", "Що за негатив навколо цієї сцени? Якщо ви не в курсі, вони займалися сексом не по-справжньому" , "А будуть в інтернеті всі 5 дублів постільної сцени?", - коментують відео в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала постільна сцена Асмус разом з Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гаріка Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською актрисою Христиною Асмус з фільму "Текст".

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