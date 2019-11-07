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7 листопада • оновлено в 12:24
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"Пахне зрадою": з'явилося нове відео з напівголими Асмус і Янковським

2.1т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися нові відверті кадри з російською актрисою Христиною Асмус. На відео вона з'явилася в купальнику разом з виконавцем однієї з головних ролей у фільмі "Текст" Іваном Янковським.

Ролик на своїй сторінці в Instagram опублікував режисер Клим Шипенко.

Іван Янковський та Христина Асмус

Іван Янковський та Христина Асмус

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"Занадто Асмус всюди виправдовується. Явно пахне зрадою з худишем", "Фільм фільмом, але як вони дивляться один на одного", "Що за негатив навколо цієї сцени? Якщо ви не в курсі, вони займалися сексом не по-справжньому" , "А будуть в інтернеті всі 5 дублів постільної сцени?", - коментують відео в мережі.

"Пахне зрадою": з'явилося нове відео з напівголими Асмус і Янковським
"Пахне зрадою": з'явилося нове відео з напівголими Асмус і Янковським
"Пахне зрадою": з'явилося нове відео з напівголими Асмус і Янковським
"Пахне зрадою": з'явилося нове відео з напівголими Асмус і Янковським

Як раніше писав OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Крістіна Асмус
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да у Харламова рога как у оленя)))))))
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