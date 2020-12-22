Пахмутову і Добронравова госпіталізували з COVID-19

Софія Ковнір Люди 21:03, 22.12.2020

Композиторку Олександру Пахмутову та її чоловіка, поета-пісняра Миколу Добронравова госпіталізували з коронавірусом. Зараз пара знаходиться у центральній клінічній лікарні.

За словами близької знайомої сім'ї, знаменитості почуваються нормально. Про це повідомляє видання "Інтерфакс".

  • Варто відзначити, Олександра Пахмутова – радянська і російська композиторка, піаністка, авторка понад 400 пісень, громадська діячка. Герой Соціалістичної Праці, народна артистка СРСР.

Олександра Пахмутова
Бит Жизни

У 1956 році вийшла заміж за поета Миколу Добронравова, який написав багато віршів на її музику, разом вони стали співавторами популярних пісень.

  • Микола Добронравов – радянський і російський поет-пісняр, актор. Лауреат Державної премії СРСР і премії Ленінського комсомолу.

Олександру Пахмутову і Миколу Добронравова госпіталізували з коронавірусом
"КП"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російську актрису 71-річну Ірину Муравйову госпіталізували з COVID-19. Їй стало погано ще 10 грудня, а зараз її стан погіршився.

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