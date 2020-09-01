Оззі Осборн змінився до невпізнання через серйозну хворобу. Фото

Папараці сфотографували 71-річного фронтмена рок-гурту Black Sabbath Оззі Осборна під час поїздки на автомобілі з дружиною Шерон у Лос-Анджелесі (США). Через хворобу Паркінсона музикант змінився до невпізнання.

Так, на знімках, опублікованих у Daily Mail, рокер зображений з сивим і зачесаним у хвіст волоссям. Відзначимо, що Осборн кілька місяців не з'являвся на публіці (фото дивіться нижче).

Про те, що в зірки були проблеми зі здоров'ям, публіка дізналася в січні 2020 року, хоча хворобу діагностували ще в лютому 2019 року. Раніше Осборн заявляв, що хоче повернутися на сцену і в шоу-бізнес, як тільки буде почуватися краще.

Фронтмен Black Sabbath змінився до невпізнання Фото: Backgrid

Відзначимо, хвороба Паркінсона – це захворювання, в результаті якого передчасно старіють клітини нервової системи. Дружина рокера раніше розповідала, що через пандемію довелося відкласти лікування співака у швейцарській клініці, куди він повинен був відправитися 8 квітня 2020 року.

Оззі Осборн до та після виявлення хвороби

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