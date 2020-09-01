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Оззі Осборн змінився до невпізнання через серйозну хворобу. Фото

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
6,9 т.
Оззі Осборн змінився до невпізнання через хворобу Паркінсона

Оззі Осборн змінився до невпізнання через хворобу Паркінсона.

Папараці сфотографували 71-річного фронтмена рок-гурту Black Sabbath Оззі Осборна під час поїздки на автомобілі з дружиною Шерон у Лос-Анджелесі (США). Через хворобу Паркінсона музикант змінився до невпізнання.

Так, на знімках, опублікованих у Daily Mail, рокер зображений з сивим і зачесаним у хвіст волоссям. Відзначимо, що Осборн кілька місяців не з'являвся на публіці (фото дивіться нижче).

Про те, що в зірки були проблеми зі здоров'ям, публіка дізналася в січні 2020 року, хоча хворобу діагностували ще в лютому 2019 року. Раніше Осборн заявляв, що хоче повернутися на сцену і в шоу-бізнес, як тільки буде почуватися краще.

Фронтмен Black Sabbath змінився до невпізнання

Фронтмен Black Sabbath змінився до невпізнання Фото: Backgrid

Відзначимо, хвороба Паркінсона – це захворювання, в результаті якого передчасно старіють клітини нервової системи. Дружина рокера раніше розповідала, що через пандемію довелося відкласти лікування співака у швейцарській клініці, куди він повинен був відправитися 8 квітня 2020 року.

Оззі Осборн до та після виявлення хвороби

Оззі Осборн до та після виявлення хвороби

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 55-річна італійська актриса Моніка Беллуччі ошелешила шанувальників різко постарілим зовнішнім виглядом на фото.

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