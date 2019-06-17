"Оце так прес!" 40-річна Лорак приголомшила шанувальників стрункою фігурою

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, захопила фанатів новою фотографією.

Знімок з'явився на сторінці артистки в Instagram. "Велика сила ховається в кожному з нас, дивовижні здібності, нескінченні джерела любові. Повір у себе!" – написала українка в пості.

На фото вона позує в об'ємному короткому білому топі та світлих джинсах із високою талією. Образ Кароліна доповнила чорною сумочкою через плече і темно-синім взуттям від Valentino.

Відзначимо, в такому луці артистка з'явилася в студії "Русского радио", про що сама розповіла в мережі.

Увагу фоловерів привернула підтягнута фігура Ані Лорак, зокрема, її рельєфний прес.

instagram.com/anilorak

Шанувальники засипали зірку компліментами і лайками – всього за 6 годин після публікації пост співачки зібрав понад 87 тисяч лайків.

"Ваш стиль. Дуже крута!" "Ви просто світитеся від щастя", "Яка фігура!" "Карколомна", "Закохана Лорак – це так красиво", "А яка талія струнка", "Оце так прес", "Фігура вогонь!" – пишуть у коментарях.

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Скрін коментарів до фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ані Лорак вперше показала фото свого нового бойфренда.

Раніше в російських ЗМІ розсекретили ім'я обранця співачки. Ним став саунд-продюсер компанії Black Star Inc.

instagram.com/anilorak

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