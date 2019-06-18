Отруїли навмисно? сестра Алібасова назвала "винних"

Сестра російського продюсера і музиканта Барі Алібасова заявила, що його отруїв засобом "Крот" хтось із сімейства подружжя.
Про це вона сказала в ефірі програми "Пусть говорят" на "Первом канале", продублювавши вже раніше озвучену сином продюсера і актором Станіславом Садальським припущення (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"Тепер у нього рідня велика. Він забув свою рідню і трошки з цим прізвищем Шукшиних якось на сміх пустив. Мені це не сподобалося, що він захопився сильно цією сім'єю Шукшиних і втратив сам себе", – заявила Зоя Алібасова.
Зоя Алібасова
Кадр із відео
На її думку, отрута не випадково опинилася під рукою у музиканта. Адже вона стояла, де він чистить зуби і вмивається, а мала зберігатися зовсім в іншому місці.
"Я думаю, що цю пляшку хтось йому підсунув. На нього були дуже неприємні погляди. Коли він одружився на Шукшиній, онук ненавидів його, внучка теж, вони не хотіли. Але чому його ненавиділи? Він же багатий", – додала вона.
Алібасов і Шукшина
Кадр із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для чищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
Пізніше з'явилася інформація, що в Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
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