Отруїли навмисно? сестра Алібасова назвала "винних"

Сестра російського продюсера і музиканта Барі Алібасова заявила, що його отруїв засобом "Крот" хтось із сімейства подружжя.

Про це вона сказала в ефірі програми "Пусть говорят" на "Первом канале", продублювавши вже раніше озвучену сином продюсера і актором Станіславом Садальським припущення (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Тепер у нього рідня велика. Він забув свою рідню і трошки з цим прізвищем Шукшиних якось на сміх пустив. Мені це не сподобалося, що він захопився сильно цією сім'єю Шукшиних і втратив сам себе", – заявила Зоя Алібасова.

Зоя Алібасова Кадр із відео

На її думку, отрута не випадково опинилася під рукою у музиканта. Адже вона стояла, де він чистить зуби і вмивається, а мала зберігатися зовсім в іншому місці.

"Я думаю, що цю пляшку хтось йому підсунув. На нього були дуже неприємні погляди. Коли він одружився на Шукшиній, онук ненавидів його, внучка теж, вони не хотіли. Але чому його ненавиділи? Він же багатий", – додала вона.

Алібасов і Шукшина Кадр із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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