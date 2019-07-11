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Отруєння Алібасова – брехня: чоловік Фріске надав докази

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Колишній чоловік російської співачки Жанни Фріске, телеведучий Дмитро Шепелєв у ефірі своєї програми надав докази того, що отруєння 72-річного засновника гурту "На-На" Барі Алібасова було брехнею.

Так, Шепелєв продемонстрував скріншоти листування між помічником Алібасова і його лікарем. З них випливає, що продюсер все інсценував.

Отруєння Алібасова – брехня: чоловік Фріске надав докази

Скріншот із відео

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"Це листування була основою добре спланованої акції. Безумовно, розмова була про те, що Барі Карімовичу необхідне планове лікування, але йдеться про проблеми з алкоголем. Цю ситуацію було вирішено використовувати як інфопривід і розіграти все те, свідками чого ми з вами стали", – заявив Шепелєв.

Отруєння Алібасова – брехня: чоловік Фріске надав докази

Алібасов сказав, що вже вісім років не вживає алкоголь і продовжив наполягати на отруєнні засобом для прочищення труб. Щоправда, детектор брехні показав, що ці слова не є правдою.

Отруєння Алібасова – брехня: чоловік Фріске надав докази

Скріншот із відео

У той самий час експертиза довела, що факт отруєння був, але не тим хімікатом, про який говорить засновник гурту "На-На". Експерти висловили згоду з Шепелєвим - вони припустили, що музикант потрапив до лікарні після отруєння алкоголем.

Отруєння Алібасова – брехня: чоловік Фріске надав докази

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дмитро Шепелєв Жанна Фріске Барі Алібасов
Місце
Росія
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