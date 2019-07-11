Отруєння Алібасова – брехня: чоловік Фріске надав докази

Колишній чоловік російської співачки Жанни Фріске, телеведучий Дмитро Шепелєв у ефірі своєї програми надав докази того, що отруєння 72-річного засновника гурту "На-На" Барі Алібасова було брехнею.
Так, Шепелєв продемонстрував скріншоти листування між помічником Алібасова і його лікарем. З них випливає, що продюсер все інсценував.
Скріншот із відео
"Це листування була основою добре спланованої акції. Безумовно, розмова була про те, що Барі Карімовичу необхідне планове лікування, але йдеться про проблеми з алкоголем. Цю ситуацію було вирішено використовувати як інфопривід і розіграти все те, свідками чого ми з вами стали", – заявив Шепелєв.
Алібасов сказав, що вже вісім років не вживає алкоголь і продовжив наполягати на отруєнні засобом для прочищення труб. Щоправда, детектор брехні показав, що ці слова не є правдою.
Скріншот із відео
У той самий час експертиза довела, що факт отруєння був, але не тим хімікатом, про який говорить засновник гурту "На-На". Експерти висловили згоду з Шепелєвим - вони припустили, що музикант потрапив до лікарні після отруєння алкоголем.
Скріншот із відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували у Москві.
Через четвертого ступеня опіку шлунка музиканту потрібне тривале лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Тим часом сестра продюсера вважає, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.
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