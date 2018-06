"Отримуй, Росія": Роббі Вільямс показав непристойний жест на ЧС-2018

Британський співак Роббі Вільямс показав середній палець в камеру під час виступу на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

Жест артиста, який виступав за кілька хвилин до старту матчу, викликав ажіотаж в мережі.

"Привіт росіянам з ЧС-2018: співак Роббі Вільямс, запрошений на концерт з нагоди відкриття, в прямій трансляції привітав росіян непристойним жестом. Ну, він просто дотримувався місцевих традицій: саме це росіяни і повинні спостерігати 24 години на добу", - написав у Teleram-каналі заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"Роббі Вільямс заспівав на церемонії відкриття ЧС-2018" я зробив це безкоштовно "і показав "фак" у камеру", - пише Лентач.

У співтоваристві "Мутко проти" пожартували, що таким чином співак зробив прогноз за кількістю голів у матчі.

"Роббі Вільямс зробив свій прогноз по кількості голів у матчі", - сказано в повідомленні.

У свою чергу, телеканал "Дощ" в Twitter зазначив, що такого випадку ще не було на "Первом канале".

"Тут Роббі Вільямс на відкритті чемпіонату "фак" у камеру показав. Такого на "Першому каналі" ще не було", - пожартували в мережі.

У свою чергу, в співтоваристві "Розпад і неповага" в соцмережі відзначили, що Вільямс отримав гонорар в розмірі 2,8 млн фунтів за виступ з однією піснею під фонограму на ЧС-2018.

"Британський поп-виконавець Роббі Вільямс, який заспівав одну пісню під фонограму, на відкритті чемпіонату світу відвезе з собою гонорар в 2,8 млн фунтів з грошей жебрака бюджету Росії. ВВС", - сказано в повідомленні.

"А треба було Кіркорова випускати, а не л*йно всяке", "Це він Путіну від Великобританії", "Дорогий "фак"!! Отримуй, Росія", - прокоментували користувачі.

Look at Roby Williams to the Russians pic.twitter.com/T7JOpJmIlq