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"Отримуй, Росія": Роббі Вільямс показав непристойний жест на ЧС-2018

7.7тЧитати новину російською

Британський співак Роббі Вільямс показав середній палець в камеру під час виступу на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії.

Жест артиста, який виступав за кілька хвилин до старту матчу, викликав ажіотаж в мережі.

"Привіт росіянам з ЧС-2018: співак Роббі Вільямс, запрошений на концерт з нагоди відкриття, в прямій трансляції привітав росіян непристойним жестом. Ну, він просто дотримувався місцевих традицій: саме це росіяни і повинні спостерігати 24 години на добу", - написав у Teleram-каналі заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"Роббі Вільямс заспівав на церемонії відкриття ЧС-2018" я зробив це безкоштовно "і показав "фак" у камеру", - пише Лентач.

У співтоваристві "Мутко проти" пожартували, що таким чином співак зробив прогноз за кількістю голів у матчі.

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"Роббі Вільямс зробив свій прогноз по кількості голів у матчі", - сказано в повідомленні.

У свою чергу, телеканал "Дощ" в Twitter зазначив, що такого випадку ще не було на "Первом канале".

"Тут Роббі Вільямс на відкритті чемпіонату "фак" у камеру показав. Такого на "Першому каналі" ще не було", - пожартували в мережі.

У свою чергу, в співтоваристві "Розпад і неповага" в соцмережі відзначили, що Вільямс отримав гонорар в розмірі 2,8 млн фунтів за виступ з однією піснею під фонограму на ЧС-2018.

"Британський поп-виконавець Роббі Вільямс, який заспівав одну пісню під фонограму, на відкритті чемпіонату світу відвезе з собою гонорар в 2,8 млн фунтів з грошей жебрака бюджету Росії. ВВС", - сказано в повідомленні.

"А треба було Кіркорова випускати, а не л*йно всяке", "Це він Путіну від Великобританії", "Дорогий "фак"!! Отримуй, Росія", - прокоментували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 14 червня на 12 хвилині матчу збірна Росії забила гол Саудівській Аравії.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Роббі Вільямс
Місце
Росія
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Ufo Dan
Ufo Dan
Видимо Робби Уильямс решил, что если разным киркоровым и газмано-кобзонам можно лохам "фанеру" впаривать, то почему ему нельзя.. Да ещё и за такие деньги. Да, к тому же, ещё и полный стадион.. Да ещё и с Главнюком впридачу...
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