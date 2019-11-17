"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює у Москві, збентежила мережу дивним фото. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що у артистки бракує пальця на руці.

Сама співачка видалила знімок через кілька годин після публікації в Instagram.

Ані Лорак Комсомольська правда

"Зникла фоточка Ані Лорак: сьогодні поставила в Instagram своє фото в спортивному костюмі - і майже відразу видалила. Як гадаєте, що з цим фото не так? Що настільки роздратувало співачку, що вона видалила це фото?", - написав на своїй сторінці в Facebook Олексій Голубицький.

"Мало гриму і пальця немає", "Два мізинця", "Руки обидві ліві", "Так і знав, що у неї щупальці", "Пальці рук вийшли потворними", "Щось з правою рукою", "А що у неї з правою рукою? Я що не намагаюсь уявити, як там кістки розташовані - не виходить. Вона рептилоїд?"- коментують знімок в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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