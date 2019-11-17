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17 листопада • оновлено в 10:50
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"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу

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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює у Москві, збентежила мережу дивним фото. Шанувальники артистки звернули увагу на те, що у артистки бракує пальця на руці.

Сама співачка видалила знімок через кілька годин після публікації в Instagram.

Ані Лорак

Ані Лорак

Комсомольська правда

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"Зникла фоточка Ані Лорак: сьогодні поставила в Instagram своє фото в спортивному костюмі - і майже відразу видалила. Як гадаєте, що з цим фото не так? Що настільки роздратувало співачку, що вона видалила це фото?", - написав на своїй сторінці в Facebook Олексій Голубицький.

"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу

"Мало гриму і пальця немає", "Два мізинця", "Руки обидві ліві", "Так і знав, що у неї щупальці", "Пальці рук вийшли потворними", "Щось з правою рукою", "А що у неї з правою рукою? Я що не намагаюсь уявити, як там кістки розташовані - не виходить. Вона рептилоїд?"- коментують знімок в мережі.

"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу
"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу
"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу
"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу
"Рептилоїд?" Дивне фото Лорак без пальця на руці спантеличило мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
Ані Лорак
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