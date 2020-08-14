Остапчука розкритикували за розкішний подарунок новій коханій

Український телеведучий Володимир Остапчук подарував своїй коханій Христині Горняк автомобіль Range Rover, вартість якого становить 1,4 млн гривень.

Про це шоумен зізнався в інтерв'ю для "Зіркового шляху", яке опублікували в Instagram. Знаменитість вирішив влаштувати сюрприз коханій, тому зав'язав їй очі та не сказав ні слова про те, куди вони їдуть (фото дивіться нижче).

Остапчук влаштував сюрприз своїй коханій Instagram @zirkovyi_shlyah

"Для неї це була мрія, вона колись мені розказувала, що завжди собі хотіла Range Rover. Звичайно, що я прислухаюся до її побажань і намагаюся їх виконувати", – поділився Остапчук.

Остапчук подарував коханій автомобіль Instagram @zirkovyi_shlyah

Однак не всі користувачі соцмережі оцінили вчинок телеведучого. Деякі з них заявили, що Остапчук вихваляється дорогими подарунками, а своїх дітей від попереднього шлюбу з Оленою Войченко не може фінансово забезпечити.

"А дружині своїй колишній теж машину хоч одну подарував? Або дітям залишив машину?", "Черговий піар, противно дивитися", "Мабуть, кредит узяв. Смішно дивитися на цей цирк", – написали в коментарях.

Остапчук нарвався на критику через дорогий подарунок Скриншот коментарів

Остапчука розкритикували за дорогий подарунок Скриншот коментарів

Нагадаємо, Володимир Остапчук і Олена Войченко припинили свої стосунки в серпні 2019 року, проте офіційно розлучилися на початку 2020 року. Пара прожила разом 12 років. У них є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук прокоментував звинувачення в хайпі на скандалі з розлученням і новому романі.

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