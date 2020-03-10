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10 березня • оновлено в 18:22
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Остапчука розгромили в мережі за провокативне відео про батьківство

1.6т
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Український телеведучий Володимир Остапчук, який недавно розлучився з дружиною Оленою, розлютив мережу провокативним кліпом на пісню "Твою мать".

У ньому, він постав в образі батька, якого залишили наглядати за дітьми. Відео Остапчук опублікував на своєму Youtube-каналі.

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук

instagram.com/vova_ostapchuk

"Твою мать"! Це не лайка. Це крик душі мільйонів чоловіків, кинутих долею в маленькі дитячі обійми. Вчорашні лицарі як безпорадні кошенята носяться, готують, перуть і доводять - тато ніколи не стане мамою. Але він намагається ", - підписав кліп артист.

"Вова, ось ці всі поплескування себе по заду, облизування якихось птахів і засування собі в штани якось не дуже тобі личать. І вже тим більше це не смішно і не весело. Це якийсь крок назад... Де твій тонкий гумор?","То не бери дітей, в чому проблема? Розумію що це "типу жарти", але це не смішно, Вова","Пісня звучить дивно і кліп теж, а особливо після розлучення зі своєю дружиною він не сприймається тепер серйозно", - коментують відео в мережі.

Остапчука розгромили в мережі за провокативне відео про батьківство
Остапчука розгромили в мережі за провокативне відео про батьківство
Остапчука розгромили в мережі за провокативне відео про батьківство
Остапчука розгромили в мережі за провокативне відео про батьківство

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари.

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Автор
Марія Дідик
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Гоша Злой
Гоша Злой
кто этот штемп вообще что его так пиарят?
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