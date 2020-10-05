Остапчук звинуватив шоу Осадчої в обмані й розповів, скільки грошей витрачає на дітей

Юля Ухіна Люди 15:07, 5.10.2020 Оновлено: 15:14, 5.10.2020

Український телеведучий Володимир Остапчук звинуватив творців програми "Світське життя" у брехні, пов`язаній з його дітьми та колишньою дружиною Оленою Войченко.

Так, в недавньому інтерв'ю ведуча Катерина Осадча запитала Володимира про те, чи правда, що він після розлучення з Оленою не дає грошей на дітей, але подарував своїй нареченій Христині Горняк автомобіль за $ 50 тис. Замість справжньої відповіді, як зазначив Остапчук, де він розповів, що любить своїх дітей та фінансово їм допомагає, "Світське життя" продемонструвало відповідь на інше питання – навіщо Горняк виставляє у соцмережах своє дороге авто. Про це знаменитість заявив в особистих Instagram-сторіз (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Володимир Остапчук з дітьми
Instagram Володимира Остапчука

"Напевно, щоб надати "скандальності" ситуації "Світське життя" вирішило зробити для мене дуже дивну річ. Мою відповідь на це питання вирізали. Я сказав, що люблю своїх дітей, ніколи навіть не подумаю про те, щоб їх залишити, і забезпечую їх. Навіщо ви, творці програми, виставляєте це у такому світлі? Що нам нібито наплювати на всіх, ми такі ох***ли та публічно говоримо, що пофіг на дітей взагалі. Заради хайпу?" – зазначив Остапчук.

Володимир Остапчук з дітьми
Instagram Володимира Остапчука

Він також розповів, скільки грошей витрачає на дітей та показав скріншоти й чеки, що підтверджують виплати Олені Войченко.

"Я досить неконфліктна людина. На багато речей не реагую в принципі, вважаю це нижче гідності. Але тут – я шокований. Про те, що я нібито не даю грошей колишній сім'ї, але при цьому купую автомобіль в нову сім'ю. Я плачу понад 30 тис. грн на місяць за приватні школи та садок. Я плачу 25 тис. грн за продукти, я купую одяг і проводжу з дітьми 2-3 дні на тиждень. Це легко побачити та не робити скандал там, де його немає. Якщо чоловік мовчить і не реагує на публічні випади, це не означає, що все правда і він винен", – підсумував Остапчук.

Instagram Володимира Остапчука
Instagram Володимира Остапчука
Instagram Володимира Остапчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український телеведучий Володимир Остапчук зізнався, як психолог допоміг йому пережити розлучення.

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