Остапчук звернувся до хейтерів і попросив себе гарненько "прожарити"

Український телеведучий Володимир Остапчук звернувся до хейтерів і подякував їм за критику. Він пояснив, що якби не їхні фрази "у тебе нічого не вийде" і "та куди тобі", то він би далі працював викладачем у виші.

Знаменитість також на своїй сторінці в Instagram вирішив влаштувати гру для підписників. Остапчук попросив написати жарт про нього, а він вибере найкращий і подарує переможцю приз.

"Ось приклад: "Знаєте чому Остапчук може стати директором B2B Jewelry? Тому що він експерт у "розводах". Давайте гарненько "прожаримо" цього вискочку Остапчука", – заявив шоумен.

Остапчук попросив підписників пожартувати про нього. Instagram Володимир Остапчук

Шанувальники одразу ж почали писати в коментарях жарти про телеведучого. Найчастіше вони стосувалися скандалу навколо його розлучення з Оленою Войченко.

"Ти краще подаруй 100 доларів своїм дітям, ти ж аліменти не платиш", "Вова Остапчук забув кодове слово, і його продовжують одружувати", "Остапчук як Капітан Америка. Народ намагається критикувати, а йому хоч би що – у нього щит", – пожартували підписники.

У мережі написали жарти про Остапчука. Instagram Володимир Остапчук

Шанувальники написали жарти про Остапчука. Instagram Володимир Остапчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня Володимир Остапчук вдруге одружився. Його обраницею стала нотаріусиня Христина Горняк. Молодята відзначали весілля в одному із заміських комплексів Києва.