Остапчук звернувся до хейтерів і попросив себе гарненько "прожарити"

Український телеведучий Володимир Остапчук звернувся до хейтерів і подякував їм за критику. Він пояснив, що якби не їхні фрази "у тебе нічого не вийде" і "та куди тобі", то він би далі працював викладачем у виші.

Знаменитість також на своїй сторінці в Instagram вирішив влаштувати гру для підписників. Остапчук попросив написати жарт про нього, а він вибере найкращий і подарує переможцю приз.

"Ось приклад: "Знаєте чому Остапчук може стати директором B2B Jewelry? Тому що він експерт у "розводах". Давайте гарненько "прожаримо" цього вискочку Остапчука", – заявив шоумен.

Шанувальники одразу ж почали писати в коментарях жарти про телеведучого. Найчастіше вони стосувалися скандалу навколо його розлучення з Оленою Войченко.

"Ти краще подаруй 100 доларів своїм дітям, ти ж аліменти не платиш", "Вова Остапчук забув кодове слово, і його продовжують одружувати", "Остапчук як Капітан Америка. Народ намагається критикувати, а йому хоч би що – у нього щит", – пожартували підписники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 жовтня Володимир Остапчук вдруге одружився. Його обраницею стала нотаріусиня Христина Горняк. Молодята відзначали весілля в одному із заміських комплексів Києва.