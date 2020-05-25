Остапчук змусив ексдружину Олену Войченко пройти психологічну експертизу: в чому причина
Український телеведучий Володимир Остапчук подав запит до опікунської служби на психологічну експертизу його колишньої дружини Олени Войченко.
Про це шоумен розповів в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами Остапчука, через карантин процес тимчасово призупинили, проте, коли все відновиться, Войченко зроблять експертизу.
"У нас з Оленою з самого початку були не вирішені питання з дітьми, тому що на початку серпня-вересня мені було дуже складно бачитися з дітьми. Олена в деяких інтерв'ю навіть говорила про те, що я там неврівноважений, або там ще щось... Я сказав: "Ок, добре! Тоді кожен з нас зробить запит, експертизу й таким чином ми перевіримо". Ні в якому разі я не хочу ні забирати діток, ні робити з цього якісь гучні речі. Просто це юридична буква, яку я вирішив зробити. Так само, як і Олена", – говорить Остапчук.
Також телеведучий зізнався, що спілкується з колишньою дружиною тільки з приводу дітей:
"Стосунки у нас виключно щодо дітей. Тому що нам потрібно як батькам і мені як батькові, який любить своїх дітей, розуміти де вони, що вони роблять, куди ходять. Я приїжджаю до них. Ми коли з Христиною облаштовували й шукали житло, обов'язково у нас є кімната, тому що я хочу, щоб діти приїжджали до мене, я хочу, щоб у нас були нормальні відносини. Тому ми спілкуємося, але спілкуємося тільки з приводу дітей".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук вперше показав нову кохану. Нею виявилася 33-річна Христина Горняк, яка працює нотаріусом і керує власною нотаріальною конторою.