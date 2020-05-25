Український телеведучий Володимир Остапчук подав запит до опікунської служби на психологічну експертизу його колишньої дружини Олени Войченко.

Про це шоумен розповів в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Остапчук та Олена Войченко segodnya.ua

За словами Остапчука, через карантин процес тимчасово призупинили, проте, коли все відновиться, Войченко зроблять експертизу.

"У нас з Оленою з самого початку були не вирішені питання з дітьми, тому що на початку серпня-вересня мені було дуже складно бачитися з дітьми. Олена в деяких інтерв'ю навіть говорила про те, що я там неврівноважений, або там ще щось... Я сказав: "Ок, добре! Тоді кожен з нас зробить запит, експертизу й таким чином ми перевіримо". Ні в якому разі я не хочу ні забирати діток, ні робити з цього якісь гучні речі. Просто це юридична буква, яку я вирішив зробити. Так само, як і Олена", – говорить Остапчук.

Володимир Остапчук та Олена Войченко tsn.ua

Також телеведучий зізнався, що спілкується з колишньою дружиною тільки з приводу дітей:

"Стосунки у нас виключно щодо дітей. Тому що нам потрібно як батькам і мені як батькові, який любить своїх дітей, розуміти де вони, що вони роблять, куди ходять. Я приїжджаю до них. Ми коли з Христиною облаштовували й шукали житло, обов'язково у нас є кімната, тому що я хочу, щоб діти приїжджали до мене, я хочу, щоб у нас були нормальні відносини. Тому ми спілкуємося, але спілкуємося тільки з приводу дітей".

Володимир Остапчук та Олена Войченко з дітьми segodnya.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук вперше показав нову кохану. Нею виявилася 33-річна Христина Горняк, яка працює нотаріусом і керує власною нотаріальною конторою.

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