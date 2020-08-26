Остапчук зізнався, як психолог допоміг йому пережити розлучення
Шоумен Володимир Остапчук розповів, що психолог допоміг зрозуміти зірці, чому їхнє подружнє життя з колишньою дружиною Оленою Войченко не склалося.
Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". На його думку, кожна людина повинна відвідувати психолога, щоб побороти певні комплекси або вирішити свої проблеми.
"Мені це (відвідування психолога. – Ред.) допомогло, по-перше, закрити гештальт, пов'язаний із дитинством і зі своїм оточенням. По-друге, упорядкувати свої думки і переоцінити певні моменти, чому в нас не склалося сімейне життя. Так що я рекомендую всім ходити до психолога!" – поділився Остапчук.
Відзначимо, Володимир і Олена розлучилися після 12 років шлюбу у серпні 2019-го. У них є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван. Цього ж року телеведучий познайомився зі своєю новою коханою Христиною Горняк. Він зробив їй пропозицію 19 серпня 2020 року в Стамбулі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапчук подарував своїй коханій автомобіль Range Rover, вартість якого становить 1,4 млн гривень. Однак користувачі соцмережі розкритикували його вчинок.