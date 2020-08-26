Остапчук зізнався, як психолог допоміг йому пережити розлучення

Шоумен Володимир Остапчук розповів, що психолог допоміг зрозуміти зірці, чому їхнє подружнє життя з колишньою дружиною Оленою Войченко не склалося.

Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". На його думку, кожна людина повинна відвідувати психолога, щоб побороти певні комплекси або вирішити свої проблеми.

Володимир Остапчук з Оленою Войченко Today.ua

"Мені це (відвідування психолога. – Ред.) допомогло, по-перше, закрити гештальт, пов'язаний із дитинством і зі своїм оточенням. По-друге, упорядкувати свої думки і переоцінити певні моменти, чому в нас не склалося сімейне життя. Так що я рекомендую всім ходити до психолога!" – поділився Остапчук.

Відзначимо, Володимир і Олена розлучилися після 12 років шлюбу у серпні 2019-го. У них є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван. Цього ж року телеведучий познайомився зі своєю новою коханою Христиною Горняк. Він зробив їй пропозицію 19 серпня 2020 року в Стамбулі.

Володимир Остапчук освідчився коханій Христині Горняк Fashion Diplomacy

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапчук подарував своїй коханій автомобіль Range Rover, вартість якого становить 1,4 млн гривень. Однак користувачі соцмережі розкритикували його вчинок.

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