Остапчук зізнався, скільки грошей дає на утримання дітей

Український телеведучий Володимир Остапчук зізнався, що щомісяця дає на утримання своїх дітей близько 45-50 тисяч гривень. За словами шоумена, він оплачує престижні садок та школу доньки й сина, а також їхній відпочинок.

Такими подробицями знаменитість поділився в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна". Він також зазначив, що всі чутки про те, що він нібито не бере участі в утриманні та вихованні дітей – неправдиві.

"Люди починали писати "кинув дітей" або ще щось. Я спокійно ставлюся до всього іншого, але коли зачіпають тему моїх дітей, я готовий порвати... Щомісяця я даю на утримання дітей приблизно 45-50 тисяч гривень. Але це не враховуючи, наприклад, відпустку на море. На осінніх канікулах я хотів, щоб малі на тиждень поїхали на море, дав на це 40 з гаком тисяч гривень, але моя колишня дружина Олена не захотіла. Я завжди буду батьком для своїх дітей, я хочу брати участь у їхньому вихованні. Ти не просто приносиш гроші, мовляв "ну, ти там займайся дітьми". Ні, я хочу бути повноцінним батьком для своїх дітей", – зазначив Остапчук.

Нагадаємо, Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучилися після 12 років шлюбу. У них є дочка Емілія і син Еван. Причиною розриву Володимир називає скандали, а Олена – зради. Зараз Володимир одружився вдруге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк заявила, що дуже любить дітей і хотіла б найближчим часом стати матір'ю.