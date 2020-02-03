Головна Новини
3 лютого • оновлено в 10:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Остапчук вперше розповів Осадчій, чи спав він із чоловіками

4.8т
Читати матеріал російською

Український телеведучий Володимир Остапчук вперше відреагував на чутки про свою нетрадиційну орієнтацію.

Так, відверту заяву шоумен зробив під час інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук

кадр з відео

Зокрема, телеведуча поцікавилася у Остапчука:

"Позаочі говорили про твою нетрадиційну орієнтацію. Навіть дружина Олена підкинула дров у вогонь..."

На що Володимир відповів:

"Зараз я дозволю собі навіть посміхнутися, бо далі про яку аргументацію ми можемо говорити, якщо моя колишня дружина прямо говорить, що я гей. Ні, я не гей. У мене ніколи не було стосунків з чоловіком і ніколи не буде стосунків з чоловіком ".

Володимир Остапчук та Катя Осадча

Володимир Остапчук та Катя Осадча

Instagram @vova_ostapchuk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари. А також натякнула на його бісексуальність.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особи
Катя Осадча Володимир Остапчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
11
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
а кто этот гей?))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги