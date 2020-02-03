Остапчук вперше розповів Осадчій, чи спав він із чоловіками

Український телеведучий Володимир Остапчук вперше відреагував на чутки про свою нетрадиційну орієнтацію.
Так, відверту заяву шоумен зробив під час інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".
Володимир Остапчук
кадр з відео
Зокрема, телеведуча поцікавилася у Остапчука:
"Позаочі говорили про твою нетрадиційну орієнтацію. Навіть дружина Олена підкинула дров у вогонь..."
На що Володимир відповів:
"Зараз я дозволю собі навіть посміхнутися, бо далі про яку аргументацію ми можемо говорити, якщо моя колишня дружина прямо говорить, що я гей. Ні, я не гей. У мене ніколи не було стосунків з чоловіком і ніколи не буде стосунків з чоловіком ".
Володимир Остапчук та Катя Осадча
Instagram @vova_ostapchuk
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари. А також натякнула на його бісексуальність.
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