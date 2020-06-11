Остапчук висловився про хайп на скандалі з розлученням і новому романі

Український телеведучий Володимир Остапчук прокоментував звинувачення в хайпі на скандалі з розлученням і новому романі.

Так, за словами знаменитості, він не збирався надавати розголосу подіям в особистому житті. Однак змушений був публічно висловитися після заяв його ексдружини Олени Войченко про те, що "він загуляв, кинув, не забезпечує дітей". Про це Остапчук повідомив в інтерв'ю виданню The Lime.

Володимир Остапчук Instagram Володимира Остапчука

"Наші відносини з Оленою припинилися в серпні. Інтерв'ю з її участю з'явилося в січні-лютому... Я був поставлений в такі обставини, коли я повинен був щось сказати. Тому що на мою адресу пролунали звинувачення, які я не міг прийняти. Наприклад, звинувачення, що я загуляв, кинув, що не забезпечую дітей... Все це неправда! І я про це сказав, нікого не ображаючи", – розповів Остапчук.

Він також додав, що вирішив розсекретити свої нові відносини з Христиною Горняк, щоб поставити крапку в скандалі з розлученням.

Володимир Остапчук та Христина Горняк Instagram Володимира Остапчука

"Наші відносини з Христиною тривають близько пів року. Звичайно, за цей час ми з`являлися в stories один одного. Я все-таки публічна людина і не можу цього приховувати. Адже якщо ти щось приховуєш, значить, щось не так. Звичайно, я міг просто написати пост в Instagram, але я пішов на неприємну розмову з Катею Осадчою, щоб всі питання, які є у публіки, були зняті. Не побоявся і прийшов. І Христина молодець, що прийшла, їй взагалі це не потрібно. Про це потрібно було сказати публічно, це треба було пережити. І ні, я не роблю на цьому хайпа", – підсумував Остапчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що після розлучення залишив своїй ексдружині Володимир Остапчук.

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