Остапчук відверто розповів, чи мав роман із "холостячкою" Мішиною

Український телеведучий Володимир Остапчук прокоментував чутки про роман із "холостячкою" Ксенією Мішиною.

Таку чутку в мережі пустили торік. Про це зірка розповів кореспонденту OBOZREVATEL.

"Того току ширилася чутка, що в мене роман із Ксенією Мішиною. Виходить, я встиг раніше за всіх пацанів із шоу "Холостячка" (сміється). Це, звичайно ж, неправда", – повідомив ведучий.

Остапчук відверто прокоментував роман із "холостячкою" Ксенією Мішиною kiev.topshowmen.com

Нагадаємо, Остапчук та Мишина були учасниками в торішньому випуску шоу "Танці з зірками". У ЗМІ ходили чутки про те, що Ксенія і Володимир разом відпочивали у Відні. Як пізніше розповів Володимир, його з кимось сплутали.

Але пізніше актриса розповіла, що в неї немає жодних стосунків із телеведучим і все це псевдоінформація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник заявила, що дуже любить дітей і хотіла б найближчим часом стати матір'ю.