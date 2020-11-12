Остапчук відверто розповів, чи мав роман із "холостячкою" Мішиною

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Остапчук відверто розповів, чи мав роман із 'холостячкою' Мішиною

Український телеведучий Володимир Остапчук прокоментував чутки про роман із "холостячкою" Ксенією Мішиною.

Таку чутку в мережі пустили торік. Про це зірка розповів кореспонденту OBOZREVATEL.

"Того току ширилася чутка, що в мене роман із Ксенією Мішиною. Виходить, я встиг раніше за всіх пацанів із шоу "Холостячка" (сміється). Це, звичайно ж, неправда", – повідомив ведучий.

Остапчук відверто прокоментував роман із "холостячкою" Ксенією Мішиною

Нагадаємо, що Остапчук та Мішина були учасниками в торішньому випуску шоу "Танці з зірками". У ЗМІ поширилася інформація про те, що Ксенія та Володимир разом відпочивали у Відні, де їх піймали під час поцілунків і обіймів. Нібито саме роман із Мішиною і став причиною розлучення Остапчука.

Але пізніше актриса розповіла, що в неї немає жодних стосунків із телеведучим і все це псевдоінформація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Гірник заявила, що дуже любить дітей і хотіла б найближчим часом стати матір'ю.

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