Остапчук відреагував на звинувачення ексдружини, що він шукає нову маму дітям
Український телеведучий Володимир Остапчук відреагував на заяву колишньої дружини Олени Войченко про те, що він шукає нову маму своїм дітям.
У коментарі виданню НВ Style шоумен назвав висловлювання ексдружини брехнею.
"Це наклеп, повна брехня, вигадка й нечесна маніпуляція, в яку Олена вплітає наших дітей. Вважаю, це неприпустимим! Це виходить за всякі рамки! Всі чудово знають, як я ставлюся до своїх дітей. Їх здоров'я, в тому числі психічне, для мене є пріоритетом. Тому подібного роду думки мені й в голову не могли прийти, не кажучи вже про те, щоб я їх озвучував. Мені залишається тільки здогадуватися, навіщо Олені поширювати неправдиву інформацію про мене. Я це можу назвати одним словом – наклеп. Я вважаю, що мама у дітей тільки одна й вона для них найкраща! І крапка", – сказав Остапчук.
Крім того, шоумен прокоментував рішення провести психологічну експертизу:
"По-перше, я хочу спростувати інформацію, поширювану в ЗМІ, про те, що я нібито подав заяву на проведення психологічної експертизи своєї колишньої дружини. Такого документа не існує й не існувало ніколи. Єдиний документ, який на даний момент знаходиться в органах опіки, це моя заява про встановлення порядку спілкування з дітьми. На сьогоднішній день ми з Оленою ще не домовилися про це. Я дуже люблю своїх дітей і хочу продовжувати займатися їх вихованням, тому хочу мати законні підстави бачити дітей, хоча б за встановленим графіком, який я запропонував у своїй заяві. Згідно із законом при вирішенні подібних суперечок судом і органами опіки береться до уваги безліч чинників, наприклад, умови проживання дітей. Крім того, одним з таких факторів є стан психічного здоров'я обох батьків. Це всього лише частина процедури встановлення порядку спілкування з дітьми".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Крістіною Горняк.