Український телеведучий Володимир Остапчук відреагував на заяву колишньої дружини Олени Войченко про те, що він шукає нову маму своїм дітям.

У коментарі виданню НВ Style шоумен назвав висловлювання ексдружини брехнею.

Володимир Остапчук та Олена Войченко kp.ua

"Це наклеп, повна брехня, вигадка й нечесна маніпуляція, в яку Олена вплітає наших дітей. Вважаю, це неприпустимим! Це виходить за всякі рамки! Всі чудово знають, як я ставлюся до своїх дітей. Їх здоров'я, в тому числі психічне, для мене є пріоритетом. Тому подібного роду думки мені й в голову не могли прийти, не кажучи вже про те, щоб я їх озвучував. Мені залишається тільки здогадуватися, навіщо Олені поширювати неправдиву інформацію про мене. Я це можу назвати одним словом – наклеп. Я вважаю, що мама у дітей тільки одна й вона для них найкраща! І крапка", – сказав Остапчук.

Олена Войченко з дітьми segodnya.ua

Крім того, шоумен прокоментував рішення провести психологічну експертизу:

"По-перше, я хочу спростувати інформацію, поширювану в ЗМІ, про те, що я нібито подав заяву на проведення психологічної експертизи своєї колишньої дружини. Такого документа не існує й не існувало ніколи. Єдиний документ, який на даний момент знаходиться в органах опіки, це моя заява про встановлення порядку спілкування з дітьми. На сьогоднішній день ми з Оленою ще не домовилися про це. Я дуже люблю своїх дітей і хочу продовжувати займатися їх вихованням, тому хочу мати законні підстави бачити дітей, хоча б за встановленим графіком, який я запропонував у своїй заяві. Згідно із законом при вирішенні подібних суперечок судом і органами опіки береться до уваги безліч чинників, наприклад, умови проживання дітей. Крім того, одним з таких факторів є стан психічного здоров'я обох батьків. Це всього лише частина процедури встановлення порядку спілкування з дітьми".

Володимир Остапчук та Олена Войченко liza.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Крістіною Горняк.