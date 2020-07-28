Остапчук розвеселив мережу пародією на дівчат за кермом. Відео

Ольга Веркалець Люди 21:43, 28.07.2020 Оновлено: 22:26, 28.07.2020

Український телеведучий Володимир Остапчук поділився з шанувальниками відео, на якому показав кумедні ситуації, які трапляються з дівчатами за кермом.

Ролик зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Остапчук зображений у рожевій перуці (відео дивіться нижче).

"Карина Володіна приїхала на автосервіс", – підписав знаменитість ролик.

Фанатам сподобалося кумедне відео, і вони засипали телеведучого компліментами.

"Кумедна яка, ця Карина", "Дуже смішно від початку й до кінця", "Порвав", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів
Instagram @vova_ostapchuk
Скриншот коментарів
Instagram @vova_ostapchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук прокоментував звинувачення в хайпі на скандалі з розлученням і новому романі. За словами знаменитості, він не збирався надавати розголосу подіям в особистому житті.

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