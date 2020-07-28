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Остапчук розвеселив мережу пародією на дівчат за кермом. Відео

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
1,5 т.
Остапчук розвеселив мережу пародією на дівчат за кермом

Остапчук розвеселив мережу пародією на дівчат за кермом. СЛУХ

Український телеведучий Володимир Остапчук поділився з шанувальниками відео, на якому показав кумедні ситуації, які трапляються з дівчатами за кермом.

Ролик зірка опублікував на своїй сторінці в Instagram. На ньому Остапчук зображений в рожевій перуці (відео дивіться нижче).

"Карина Володіна приїхала на автосервіс", – підписав знаменитість ролик.

Фанатам сподобалося кумедне відео, і вони засипали телеведучого компліментами.

"Кумедна яка, ця Карина", "Дуже смішно від початку й до кінця", "Порвав", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів Instagram @vova_ostapchuk

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів Instagram @vova_ostapchuk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук прокоментував звинувачення в хайпі на скандалі з розлученням і новому романі. За словами знаменитості, він не збирався надавати розголосу подіям в особистому житті.

УкраїнаВолодимир Остапчук
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