Остапчук розповів, як йому вдалося побороти коронавірус

Український телеведучий Володимир Остапчук, який понад два тижні боровся з коронавірусом, зізнався, що перші п'ять днів хвороби були для нього найважчими. Проте наречена Христина Горняк та поради лікарів допомогли йому одужати.

В інтерв'ю виданню "Факти" шоумен розповів, що перші симптоми COVID-19 з'явилися досить неочікувано. Зранку йому різко стало погано, а після обіду температура тіла зросла до 39,6. У лікарні в Остапчука діагностували двосторонню пневмонію, а наступного дня з'явився задушливий кашель і слабкість.

"Відчуття смаків і запахів зникли на другий день. Відновилося на шостий, але це досить рідкісний випадок. У моєї Христини (жінка перехворіла на коронавірус в легкій формі. –Ред.) відчуття запаху і смаку до сих пір відновлюються", – поділився Остапчук.

Остапчук розповів, як одужав від коронавірусу. Instagram Володимира Остапчука

Лікарі, окрім великої кількості лікарств, порадили телеведучому перебувати на свіжому повітрі. Тому пара ходила гуляти на свій балкон. Також Володимир виконував вправи для легень – він сидів і надував кульки.

Остапчук зізнався, що після перенесеної хвороби почав більше втомлюватися, до сих пір у нього залишилася і підвищена пітливість. Але, незважаючи на слабкість, телеведучий продовжує працювати над проєктами і готуватися до весілля з Горняк.

"Я вже повернувся до активного ритму життя. За час хвороби у мене накопичилося багато справ. Карантин і коронавірус ще раз допомогли усвідомити і утвердитися в тому, що треба жити тут і зараз, не відкладаючи на потім", – наголосив Остапчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапчук звинуватив творців програми "Світське життя" у брехні, пов`язаній з його дітьми та колишньою дружиною Оленою Войченко.