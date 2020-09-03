Остапчук про висміювання шоу-бізнесу: це дуже дивний і цинічний світ

Популярний український шоумен, ведучий і стендап-комік Володимир Остапчук розповів, чому в своїх стендапах висміює шоу-бізнес і власне сімейне життя.

Зокрема, 4 вересня в Києві відбудеться перша стендап-вечірка Остапчука під назвою "Незручний" Stand Up". За словами артиста, він жартуватиме про еміграцію, стосунки, хейтерів, українських зірок та інше. У коментарі для OBOZREVATEL Володимир Остапчук розповів, чому він так активно жартує на тему шоубізу.

"Оскільки телебачення і шоу-бізнес – це моя робота, то зрозуміло, що я люблю жартувати й говорити про це. Адже це дуже дивний та іноді цинічний світ. Пам'ятаю, якось на зйомках одного телепроєкту, де я був ведучим, побили нашу знімальну групу. Я телефоную продюсеру – пояснюю. І що чую у відповідь? "Скільки вас били? Усього 30 секунд? Ну, сюжет ми з цього не зробимо, а ось в анонс піде. Треба було хоча б хвилину, щоб вас лупцювали", – зазначив ведучий.

Остапчук розповів, чому жартує про шоу-бізнес. Пресслужба Володимира Остапчука

Зазначимо, що Володимир Остапчук почав займатися стендапом кілька років тому в Канаді, випробовуючи себе на відкритих мікрофонах. Зараз же, як підкреслив шоумен, він може багато чого розповісти своєму глядачеві.

"До 35-ти років свого життя я дійшов із багажем особистого досвіду, про який хочу розповісти під призмою гумору. Сімейне життя, розлучення, діти, нові стосунки, публічне життя та побутові моменти – я хочу бути чесним і відкритим із глядачем. І стендап – найкраща форма, щоб про це сказати", – поділився Остапчук.

Володимир Остапчук виступить у Києві. Пресслужба Остапчука

Прикметно, що на вечірці свої авторські жарти також представлять Бекір Мамедов – stand-up комік, резидент "Гуднайт клаб" на 1+1, Микита Шевчук – найбільш успішний комік Одеси, двічі переможець "Розсміши коміка" і ведучий "Хеппі Ранок" на Хіт FM , а також Настя Дерська – стендап-комікесса ("Stand Up Клуб", "Підпільний стендап"), переможниця "Розсміши коміка" та інші.

Володимир Остапчук виступить 4 вересня о 19:00 в київському клубі Syndicate.

Володимир Остапчук дасть перший стендап у Києві. Пресслужба Остапчука

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук прокоментував звинувачення в хайпі на скандалі з розлученням і новому романі. Ведучий офіційно розлучився зі своєю дружиною на початку 2020 року. У пари – двоє дітей.