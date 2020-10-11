Остапчук про особисте: я перезбирав себе, як Lego, не лізу в бруд

Український шоумен, стендап-комік і ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" Володимир Остапчук зовсім скоро одружується вдруге. Весілля відбудеться 15 жовтня, менше ніж через два місяці після заручин із його обраницею Христиною Горняк.

В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Остапчук дав відверті відповіді перед весіллям. Зірка зізнався, як змінила його кохана, а також розповів про особисті моменти, про майбутнє весілля і про те, як діти відреагували на нову супутницю ведучого.

Володимир Остапчук та його кохана Христина. Пресслужба

– Розкажіть, як змінилося ваше життя, коли ви зустріли Христину? Чи змінилося щось всередині вас?

– Кардинально. Знаєте, я дійсно вважаю, що за цей рік я перезібрав себе, як конструктор "Лего". Я відчуваю, що багато в чому: як люблячий батько, як чоловік, як професіонал – я став іншим, іще більш усвідомленим, дорослим і рішучим. І Христина стала каталізатором багатьох тектонічних зрушень. Вона мотивує, вона надихає, вона радить і піклується. Ми – партнери, ми – друзі, ми – закохані, ми доповнюємо один одного.

У 35 я раптом відчув, що життя виходить на новий рівень. Але водночас я все той же Вова – простий хлопець, надійний друг і чоловік, який робить спокійні, вивірені вчинки. Який не лізе в бруд, не відповідає на провокації і не засуджує. Час розставить усе на свої місця. З Христиною в моєму житті з'явилася мудрість і впевненість у тому, що разом ми зможемо все!

Остапчук разом із коханою. Пресслужба

– Володимире, розкажіть, чим вас привабила Христина? Чим вона відрізняється від інших дівчат?

– Зараз усі подумають, що я співаю оди (посміхається). Я ніколи не порівнюю людей, ми всі різні в різні періоди і з різними людьми. Але я безмежно щасливий, що ми зустрілися з Христиною саме зараз. Дбайлива, мудра, незалежна, self-made, красива, прониклива, честолюбна і життєрадісна. І ще у неї феноменальне почуття гумору. Цього поки достатньо, ви і так відкрили ящик Пандори.

Володимир Остапчук з Христиною Горняк. Пресслужба

– Володимире, ви ревнивий? А Христина ревнує вас до прихильниць?

– Христина дуже бажана серед чоловіків, але ми не даємо один одному приводів, приймаючи факт інтересу з боку протилежної статі. Це нормально, але на наші стосунки це не впливає.

– З'явилися у вас уже якісь сімейні традиції?

– Ми тільки створюємо сім'ю. Але ми домовилися про правила: ми зустрічаємо ранок із посмішкою, ми намагаємося щодня снідати і вечеряти разом. Хочемо робити недільні обіди з друзями: ми любимо галасливі компанії. І головне – ми намагаємося дарувати один одному емоції: прогулянки, подорожі, майстер-класи...

Володимир Остапчук розповів про особисте життя. Пресслужба

– У кожній родині іноді виникають сварки і нерозуміння, як ви справляєтеся з ними? Хто першим із вас іде миритися?

– Так, ви маєте рацію: всі іноді сваряться або недостатньо розуміють. Ми з Христиною про багато речей домовилися "на березі", ми обумовили, що іншому боляче, неприйнятне або навпаки необхідне. Але навіть якщо і виникають якісь неприємні моменти, єдине правило, яке працює в цій ситуації – говорити. Не потрібно тримати в собі якісь "але", а знаходити сміливість висловити своє внутрішнє невдоволення. Це єдиний шлях у здорових стосунках. І ще не боятися визнати помилки і звернутися по допомогу, сказати: "Допоможи мені, мені боляче".

Я періодично ходжу до психолога. Не стільки для гарних стосунків, а більше через свої старі болі або страхи. Це абсолютно нормально. І ще: поважайте особистий простір і життя партнера. Не намагайтеся зробити його/її своїм в'язнем. Дайте повітря, адже двом людям добре разом, якщо їм добре і окремо.

Остапчук із дітьми: Емілією та Еваном. Пресслужба

– Часто вас запитують про майбутніх дітей із Христиною? Чи готові ви до поповнення в родині?

– Так, ми готові. Діти – це прекрасно, повірте татові двох.

– У вас скоро велике свято – весілля. Як проходитиме торжество? У Києві? Чи багато буде гостей?

– Так, уже зовсім скоро, в середині жовтня. Весілля буде проходитиме в ресторані недалеко від Києва. Це наше свято, будуть тільки батьки і наші близькі друзі, ті, кого ми раді бачити на святі.

– Хто оформляє ваше весілля? Довірилися професіоналам чи взяли все в свої руки?

– Я в цьому бізнесі вже багато років. Знаю багатьох професіоналів своєї справи, але команда, якій ми довірилися, зробила неможливе – організувала весілля буквально за тиждень. "Love agency", ви – круті.

І жодних "самі"! На своєму весіллі я хочу танцювати і відриватися, а не думати про безліч складних організаційних моментів.

Володимир Остапчук та Христина Горняк одружаться 15 жовтня Пресслужба

– Після весілля Христина візьме ваше прізвище?

– Так, Остапчуків стане більше.

– Володимире, ви зараз часто бачитеся з дітьми? У вас якийсь є графік з Оленою?

– Графіка поки що немає, я проводжу з ними 2-3 дні на тиждень. Якщо це будній день, забираю зі школи і садочка, гуляємо, ходимо на шопінг, на атракціони або гуляємо у дворі. Намагаємося з Оленою вирішувати все на тиждень вперед. Але ми обоє на роботах, і іноді відбувається так: "Я сьогодні заберу дітей" – "Так, звичайно".

Радий тому, що дітки вже поруч, у Києві, тому що практично все літо вони були "на природі у бабусь".

Володимир Остапчук із дітьми. Пресслужба

– Як діти сприйняли вашу нову обраницю і новину про те, що у вас весілля?

– Я довго вивчав цей момент, радився з психологами. Знаєте, діти інакше сприймають дорослі стосунки. Ми з першою дружиною довго готували їх, багато розмовляли. І в підсумку на початку літа ми вчотирьох – Емілія, Еван, я і Христина – провели відмінні вихідні, дітки познайомилися з Кріс. І 7-річна Емілія дуже тепло поставилася до Христини під час першої ж зустрічі. А тепер постійно питає про неї.

Мене як батька це дуже радує. Я захоплююся і самою Христиною, як вона прийняла моїх дітей: вона постійно нагадує про іграшки, а також пропонує ідеї для нашого з ними проведення часу, вибирає стильні речі в магазинах.

Володимир Остапчук із дочкою. Пресслужба

– Як ви вважаєте, у чому секрет ідеальних стосунків?

– У розумінні того, що ідеальних стосунків не існує, як і ідеальних людей. Ми всі зі своїми страхами, болями й історіями. А ось правило здорових стосунків просте і складне одночасно: прийняти людину такою, якою вона є, говорити про все чесно і відверто.

– На вашу думку, чому найчастіше розлучаються пари? У чому найчастіше причина?

– Це як в "Анні Кареніній": "Усі нещасливі сім'ї нещасливі по-своєму". Немає однозначної відповіді на це питання: у кожної пари свої причини, свої болі. Може, пройшла любов, може, прийшов час чесно сказати: "Ми будемо щасливі, але вже окремо".

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