Остапчук чуттєво привітав наречену з днем народження і зізнався їй у коханні

Український ведучий Володимир Остапчук зворушливо привітав свою наречену Христину Горняк з днем народження.

На сторінці в Instagram шоумен опублікував чорно-біле фото з обранницею і чуттєво зізнався в коханні. Ведучий на честь дня народження коханої присвятив їй вірш.

"Я дивлюся на тебе, як весняне сонце на перші квіти. Я милуюся тобою, як чорно-білими фільмами Фелліні. Я захоплююся тобою, як очі захоплюються гірськими піками і заходами на Амальфі. Я пишаюся тобою, як пишаються своїми дітьми. Я люблю тебе, як ... З твоїм днем, мила ", – підписав фото артист.

Володимир Остапчук зворушливо привітав свою наречену Христину Гірник з днем народження.

Користувачі мережі також приєдналися до привітань і відзначили, що вони ідеальна пара.

Шанувальники приєдналися до поздоровлень.

Фанати відзначили, що Остапчук та Гірник ідеальна пара.

Користувачі мережі також привітали наречену Остапчука з днем народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наречена Остапчука назвала причину поспіху з весіллям.