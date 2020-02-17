Остапчук принизив фанатів, які обговорюють його розлучення

Шоумен Володимир Остапчук знову відреагував на критику в соцмережах і поскандалив через своє розлучення з Оленою Войченко. Так, багато шанувальників ведучого коментують його розставання з жінкою.

В результаті на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Остапчук відповів на кілька коментарів.

instagram.com/vova_ostapchuk

"Слухай сюди уважно. Ти можеш називати кого завгодно "гівном", але повинна розуміти наслідки. Ти закомплексована дура, яка лізе в чуже життя і взяла на себе роль прокурора. Я не ліз в твоє життя, але ти вирішила, що раз людина домоглася чогось, то ти маєш право її засуджувати і говорити свою думку. Тоді слухай: сиди вдома і тримай свою думку при собі. Зі своїм життям, любов'ю, дітьми, колишньою дружиною та іншими аспектами я розберуся без твоїх порад. Скажи спасибі, що я приділив 20 секунд свого життя тобі", - написав Остапчук відповідь на коментар однієї з прихильниць.

Дівчина виявилася не єдиною, на кого Остапчук звернув увагу. Так, ще одну з прихильниць шоумен назвав "еб**тою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари.

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