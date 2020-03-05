Український телеведучий Володимир Остапчук, який недавно оголосив про розлучення з дружиною Оленою, оскандалився на концерті українського гурту KAZKA. Так, зі сцени він звернувся до переможців Нацвідбору на Євробачення Go_A і порадив їм не їхати на конкурс, оскільки переможе Росія.

Крім того, він назвав Євробачення конкурсом "геїв і інвалідів". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила одна з відвідувачок концерту.

Остапчук зі сцени звернувся до Go_A.

"Go_A, якщо ви мене чуєте, не беріть квитки, всі знають, що переможе гурт Little Big. Правильно? Ніхто не сумнівається навіть зараз", - сказав зі сцени Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Дісталося від ведучого і Maruv.

"Після перемоги Maruv, я зрозумів, що зараз головне стрельнути не піснею, а ногою", - пожартував Остапчук.

"Я навіть не знаю , від чого мене верне більше -від російськомовного конферансу перед концертом KAZKA чи від його "жартів", що Євробачення - це конкурс "для геїв та інвалідів " (пряма цитата). Чому верзе воно, а стидаюся я.

Убоге ж яке. Трошки контексту: я тут як супроводжуючий для трьох осіб з інвалідністю. Щоб уявити весь масштаб ситуації", - написала Наталя Хантер.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-дружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари.

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