Остапчук посварився з хейтерами через освідчення коханій

Користувачі соцмережі розкритикували телеведучого Володимира Остапчука за те, що він освідчився своїй коханій Христині Горняк. Знаменитість злісно відповів хейтерам.

Так, заручини відбулися 19 серпня в Стамбулі (Туреччина). Остапчук зробив пропозицію коханій на яхті і поділився знімками в Instagram. Проте користувачі соцмережі не оцінили його вчинок і наголосили на тому, щоб краще фінансово допомагав колишній дружині Олені Войченко, яка виховує їхніх двох дітей.

Остапчук освідчився Горняк 19 серпня Instagram Христини Горняк

Сам Володимир різко відреагував на хвилю критики. Під публікацією про освідчення Остапчук почав гнівно відповідати хейтерам, які залишали негативні коментарі. Наприклад, телеведучий В'ячеслав Соломка запитав, чи довго протримається цей союз. На це чоловік відповів: "Думаю довше, ніж твої стосунки з телебаченням".

"Малюк, не сиди в чужих Інстаграмах, йди додому, а краще отримай хоч якусь освіту і живи своїм життям. Ну або все життя ремонтуй машини і соромся свого імені, шейх. Вибір твій", – відповів іншому підписнику Остапчук.

Телеведучий нарвався на критику через пропозицію коханій Instagram Володимира Остапчука

Телеведучого розкритикували в мережі Instagram Володимира Остапчука

Остапчук посварився в мережі через чергове одруження Instagram Володимира Остапчука

Також знаменитість запідозрив, що з чужої сторінки свій гнівний коментар залишила і його колишня дружина. Тому він порадив Олені не цікавитися його особистим життям і забрати їхніх дітей в Київ, адже вони вже два місяці перебувають у бабусь в Умані.

Остапчук гнівно відповів у мережі Instagram Володимира Остапчука

Відзначимо, Володимир і Христина познайомилася на весіллі, яке ведучий вів в Італії в 2019 році. Згодом вони ще кілька разів перетиналися на різних заходах, після чого почали зустрічатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапчук подарував своїй коханій автомобіль Range Rover, вартість якого становить 1,4 млн гривень. Однак користувачі соцмережі розкритикували його вчинок.