Остапчук показав зворушливе відео про кохання з дружиною

Український ведучий і шоумен Володимир Остапчук, які днями одружився вдруге, опублікував романтичне відео зі своєю новоспеченою дружиною Христиною Горняк.

Зворушливий міні-фільм про кохання ведучий опублікував на своїй Instagram-сторінці.

На кадрах закохана пара показала, як насолоджується кожною миттю разом в будь-якому місці: і на вулицях міста, в номері готелю, на дахах будинків, в авто, де ніжно обнімаються і обмінюються поцілунками.

"Наша Love Story. Найнезвичайніша, яскрава, тепла і точно відображає нашу любов і наш світ", - підписав ролик зірка.

Шанувальники залишилися у захваті від ніжного ролика про кохання Остапчука і Горняк, а також засипали пару позитивними коментарями.

Шанувальники залишилися у захваті від ніжного ролика про кохання Остапчука та Горняк.

Користувачі мережі засипали пару позитивними коментарями.

Фанатам сподобався міні-фільм про кохання зіркової пари.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю перед весіллям. Зірка зізнався, як змінила його кохана, а також розповів про особисті моменти і як діти відреагували на нову супутницю ведучого.