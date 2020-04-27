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27 квітня • оновлено в 21:38
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Остапчук поділився подробицями скандального розлучення

1.4т
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Український телеведучий Володимир Остапчук, який висловився про відносини з екс-дружиною Оленою Войченко, розповів про своє скандальне розлучення.

Подробицями він поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Володимир Остапчук з колишньою дружиною

Володимир Остапчук з колишньою дружиною

"З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення. Шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством коли є діти. Рішення суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій. Дітей шалено люблю, забезпечую, є всі офіційні підтвердження, ніколи не кину і займаюся їх вихованням, завжди буду для них батьком і опорою. Я розлучений. Так в житті буває і не тільки у мене. Давно не перебуваю в минулих відносинах, і чесно кажучи, за 8 місяців страшно втомився від цієї теми", - заявив Остапчук.

Хлоп'ята, судячи з ваших коментах під попереднім постом і найчастішим заданим мені питань в личку, я просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати свою офіційну відповідь: 1. З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення. 2. Шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством коли є діти. 3. Рішення суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій. 4. Дітей шалено люблю, забезпечую (є всі офіційні підтвердження), ніколи не кину і займаюся їх вихованням, завжди буду для них батьком і опорою. ⠀ Чи не зраджував цю інформацію розголосу, тому що вважаю, що особисте життя повинна залишатися особистої. Але після сьогоднішнього відео і ваших запитань зрозумів, що тут потрібно поставити остаточну крапку. І не давати більше можливості спекулювати на цій темі. ⠀ Я розлучений. Так в житті буває і не тільки у мене. Давно не перебуваю в минулих відносинах, і чесно кажучи, за 8 місяців страшно втомився від цієї теми. ⠀ Бажаю всім любові, внутрішньої гармонії, добра і щастя. ⠀ Обняв 😘

Публікація від Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман : телеведучий опублікував фото, на якому його обіймала таємнича незнайомка.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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Cachko Elena
Cachko Elena
все так легко и просто, была любовь, а сейчас нет ее...так бывает , будем гулять новую любовь искать
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