Остапчук поділився подробицями скандального розлучення

Український телеведучий Володимир Остапчук, який висловився про відносини з екс-дружиною Оленою Войченко, розповів про своє скандальне розлучення.

Подробицями він поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Володимир Остапчук з колишньою дружиною

"З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення. Шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством коли є діти. Рішення суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій. Дітей шалено люблю, забезпечую, є всі офіційні підтвердження, ніколи не кину і займаюся їх вихованням, завжди буду для них батьком і опорою. Я розлучений. Так в житті буває і не тільки у мене. Давно не перебуваю в минулих відносинах, і чесно кажучи, за 8 місяців страшно втомився від цієї теми", - заявив Остапчук.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман : телеведучий опублікував фото, на якому його обіймала таємнича незнайомка.

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